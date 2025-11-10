Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex de Dado Dolabella diz que foi agredida, deixou o Brasil por medo e agora vai denunciá-lo

separação se tornou pública no último sábado, 8, após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator

Estadão Conteúdo
fonte

“Pelo pescoço”: modelo divulga vídeo em que Dado fala sobre agressão (Foto: Reprodução | Instagram |)

Marcela Tomaszewski pretende denunciar Dado Dolabella por agressão após o término da relação. A separação se tornou pública no último sábado, 8, após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator e publicar um vídeo que mostrava a discussão entre os dois dentro de um carro.

VEJA MAIS

image Ministério Público investigará Dado Dolabella por agressão a Marcela Tomaszewski
Marcela também foi notificada pelas autoridades policiais a prestar novos esclarecimentos

image Marcela Tomaszewski termina relacionamento com Dado Dolabella e confirma agressão
Modelo publicou vídeo em que o ator admite tê-la “afastado pelo pescoço” e afirmou que o relacionamento chegou ao fim de forma definitiva após episódios de manipulação emocional

Nas imagens, é possível ouvir Dado dizendo que a modelo teria lhe dado um tapa. Na ocasião, o ator ainda confessa que a afastou "pelo pescoço". Segundo o novo relato de Marcela, além da violência física, ela também foi vítima de abuso psicológico.

Após anunciar o término, Marcela deixou o Brasil e viajou de última hora para Mônaco, no domingo, 9, alegando que saiu do País por medo. Segundo ela, Dado passou a persegui-la, parando o carro ao lado de sua casa para pedir que gravasse um vídeo dizendo que bateu nele. "Acordei antes que ele fizesse coisa pior", declarou.

Agora, Marcela está disposta a alterar seu depoimento anterior e denunciar o ator por agressão. Em entrevista ao portal Léo Dias, ela disse que, quando foi chamada pela polícia e pelo Ministério Público, negou a agressão para proteger Dado, por acreditar que ele mudaria. Desta vez, pedirá para que o caso seja enquadrado na Lei Maria da Penha e solicitará medida protetiva ao voltar ao Brasil.

Segundo a modelo, o relacionamento era marcado por discussões e episódios que resultaram em hematomas e lesões. Ela afirma que foi manipulada a não relatar o que ocorreu e que, ao negar a violência inicialmente, passou a ser vista publicamente como mentirosa.

Dado Dolabella nega acusações

Dado Dolabella, por sua vez, negou todas as acusações. No domingo, 9, ele publicou um vídeo ao lado de sua advogada, Mara Damasceno, no qual afirma que apresentará registros da relação para "esclarecer o contexto" dos episódios citados por Marcela.

O ator divulgou cortes de vídeos e áudios gravados durante discussões e disse que sua intenção é mostrar que não praticou violência. "Diante de informações imprecisas, vou disponibilizar, com verdades e provas, trechos de registros que ajudam a esclarecer o contexto. Sem ataques, sem ofensas, apenas fatos verificáveis", legendou.

Em sua defesa, Dado sustenta que apenas reagiu após ser atacado pela ex-namorada e que os áudios divulgados mostrariam esse cenário. A advogada do ator também afirma que Marcela teria apresentado comportamentos agressivos em outras situações. Na legenda, ele destacou repúdio à violência e disse confiar na Justiça. "A verdade será demonstrada nos autos e aqui com responsabilidade."

DADO DOLABELLA/AGRESSÃO/DENÚNCIA/EX-NAMORADA
Cultura
