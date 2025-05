Mês das Noivas: conheça cinco doramas sobre 'casamentos arranjados'

Mês de maio é considerado ideal para casamentos, mas nem todos têm a mesma sorte de encontrar um amor para viver o resto da vida. Em algumas histórias dos doramas, as pessoas se casam por outro motivo que não o amor. Pelo menos num primeiro momento. Como acontece em muitos casos, o sentimento acabar surgindo com a convivência.

Tem casal que se forma para que um deles possa ter os poderes sobrenaturais de volta. Outro resolve se casar, porque um deles não tem onde morar, então resolvem ter um casamento por contrato. O que todos eles não contam é que essas situações são oportunidades para que o amor possa acontecer na vida deles.

Dentre as indicações está o K-Drama "Meu Demônio Favorito", estrelado por Song Kang, Kim You-jung e Lee Sang-yi. O enrendo da história é sobre um ser fantástico que está em busca de recuperar os seus poderes. Para isso, ele terá que se unir a uma humana, mesmo que acredite que humanos são seres inferiores. Com o tempo, o demônio vai descobrir que ele estava errado.

A direção do dorama é Kim Jang Han, que também dirigiu "Você Desperta o Melhor de Mim", e Kwon Da Som, diretor de "Conexões". O roteiro é assinado por Choi Ah Il, famoso pela história de "Sr. Rainha", disponível na Netflix.

Confira cinco doramas sobre casamento arranjado

1. Dorama "1% de Alguma Coisa"

One Percent of Something (Coréia do Sul – 2016) (Divulgação)

Sinopse: Um jovem arrogante sonhava com a herança do avô. Ele não contava que para ele receber o dinheiro, teria que se casar. No testamento, o avô determinou com quem ele deveria se casar. Uma professora com uma personalidade completamente diferente da sua. Com o desejo de ter a sua parte, ele propõe um casamento por contrato com a doce professora, que acaba aceitando. Com o tempo, eles percebem que suas diferenças não podem ser resolvidas. Pelo menos aparentemente.

Elenco: Ha Seok-jin e Jun So-min

Número de episódios: 16

Gênero: Comédia Romântica

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Meu Demônio Favorito"

Sinopse: Uma jovem herdeira de um grande conglomerado pode ser a chave para que um demônio impiedoso volte a ser o que era antes. Ele está acostumado a fazer diversos acordos com os humanos, seres que considera inferior. Em busca da vida eterna, os dois vão se casar para que ele volte a ter poderes.

Elenco: Song Kang, Kim You-jung e Lee Sang-yi

Número de episódios: 16

Gênero: Romance

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Amor na Hora Certa"

Sinopse: Uma romancista está fazendo sucesso agora, apesar de antes não conseguir sem bem-sucedida em nenhuma área de vida. Ela conta com uma herança de família para ajudar na carreira. A vida se complica quando os seus planos estão em perigo. Para tentar resolver, ela terá que ir atrás de um ex-adversário de colégio. Agora, um CEO famoso que está em busca de um casamento, os dois vão unir o útil ao nem tão agradável casamento de fachada. Até onde será que eles vão suportar?

Elenco: Ren Yan Kai e Serena Cheng

Número de episódios: 24

Gênero: Comédia Romântica

Onde assistir: Viki

4. Dorama "A Vingança do Casamento Perfeito"

Sinopse: Uma mulher tenta ver o melhor das pessoas, ainda que ela já tenha sofrido bastante em sua vida com uma família que nunca a amou e chegou a traí-la. Depois de um acidente, ela tem a oportunidade de voltar no tempo e fazer as coisas diferentes. Assim, ela resolve se juntar com uma magnata e se vingar de todos o que já fizeram mal a ela.

Elenco: Sung Hoon e Jung Yoo-min

Número de episódios: 12

Gênero: Romance e Drama

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Porque Esta é a Minha Primeira Vida"

Sinopse: Um programador de TI não tem muito jeito para relacionamentos. Aos 30 anos, ele conseguiu comprar uma casa, mas enfrenta problemas financeiros. Uma escritra no início da carreira não tem onde morar e não consegue pagar as contas. Essa pode ser a oportunidade para eles se ajudarem. Com a convivência, eles enxergam qualidades um no outro e pode ser a chance de o amor florescer.

Elenco: Lee Min-ki e Jung So-min

Número de episódios: 16

Gênero: Comédia Romântica

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)