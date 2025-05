Conheça os quatro doramas mais aguardados pelos fãs

As estreias de doramas costumam ser cercadas de expectativas. Algumas produções asiáticas são aguardas pelos dorameiros e pelas dorameiras de plantão desde o momento que ficam sabendo que uma nova série será produzida. As especulações sobre o elenco também fazem os seriados serem esperados com entusiasmo.

A plataforma Mydramalist costuma elencar os doramas mais aguardados de acordo com as opiniões dos fãs.

Recentemente, o ator Park Bo-gum fez sucesso estrelando o dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas" ao lado da artista IU. Agora, o público já está ansioso pela próxima atuação. Ainda neste mês de maio, o novo K-Drama de Park Bo-gum irá estrear nas telinhas. O dorama "Good Boy" contará com Kim So-hyun, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae e Tae Won-seok no elenco principal.

A direção é por conta de Shim Na Yeon, diretora de "The Good Bad Mother". Bae Se Young assina o roteiro, assim como fez no K-Drama "Trabalho Extremo".

Confira quatro doramas mais aguardados pelos fãs

1. Dorama "Good Boy"

Sinopse: Atletas entram para a polícia por meio de um recrutamento especial para medalhista olímpicos. Agora, o foco é outro. O dia a dia vai ser repleto de pessoas imorais e sujo. Eles deixam as medalhas penduradas em casa, enquanto saem nas ruas com os distintivos no peito. Juntos, eles formarão os "Vingadores Olímpicos", em que utilizarão suas habilidades aprendidas antes e depois de entrar na cooporação.

Elenco: Park Bo-gum, Kim So-hyun, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae e Tae Won-seok.

Número de Episódios: 16

Onde assistir: Prime Video

Data de estreia: 31 de maio

2. Dorama "Querido Hongrang"

Sinopse: No período histórico de Joseon, uma família ficou rica com a venda de arte. Abalados por um evento do passado, eles são surpreendidos novamente quando o filho reaparece, mas sem nenhuma lembrança do que aconteceu. Esse é só o início de todos os segredos escondidos pela família.

Elenco: Lee Jae-wook, Cho Bo-ah, Jung Ga-ram, Uhm Ji-won, Park Byung-eun e Kim Jae-uck

Número de episódios: 11

Onde assistir: Netflix

Data de estreia: 16/05

3. Dorama "Gostinho de Amor" / "Tastefully Yours"

Sinopse: Um herdeiro de uma grande empresa de alimentos e dono de moderno restaurante na capital da Coreia do Sul, não liga para o sabor dos pratos que são servidos. Mesmo assim, a comida faz bastante sucesso entre os clientes. Uma chef de cozinha ama o que faz e é apaixonada por gastronomia. Ela é dona de um pequeno restaurante sem tanta estrutura no interior do país. Os dois vão ter que aprender a se relacionar para administrar um outro restaurante. Juntos, eles vão lidar com inúmeros desafios, principalmente em relação às personalidades e visões de mundo dos dois.

Elenco: Kang Ha-neul, Ko Min-si e Kim Shin-rock

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

Data de estreia: 12/05

4. Dorama "Nove Peças" / "Nine Puzzles"

Sinopse: Uma criadora de perfis criminais tem um passado turbulento. Ela chegou a ser apontada como a assassina do tio que a criou como filha. Depois de 10 anos do ocorrido, ela trabalhará num caso que vai desafiar as suas habilidades que a tornaram peça-chave na equipe de Análise Criminal. Achar a solução do crime se torna pior, já que ela terá que trabalhar ao lado do investigador que a indiciou como assassina.

Elenco: Kim Dami, Son Sukku, Kim Sungkyun, Jang Gyugsu e Jung Mansik

Número de Episódios: 11

Onde assistir: Disney+

Data de estreia: 21 de maio

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)