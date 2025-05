Dia das Mães: Conheça cinco doramas com mães inesquecíveis

Sempre teve vontade de assistir a um dorama com a mãe? Então, aproveita que o Dia das mães está chegando e esta é uma boa oportunidade para quem deseja assistir um dorama com a mãe. Mas é bem possível que ela já tenha outras indicações em mente. De qualquer forma, confira a lista com cinco indicações de doramas com mães inesquecíveis.

Os K-Dramas possuem personagens que marcam os fãs e eles são sempre lembrados. Alguns têm nome, enquanto outros representam com veracidade um papel desempenhado Dentre as indicações está o K-Drama "Uma Segunda Chance". O enredo da história é sobre uma mulher que terá uma segunda chance para viver com a sua família. Mas, enquanto não tem a oportunidade, ela terá que vê-la de longe.

A direção do dorama é por conta de Yoo Je Won, que ficou famoso com o K-Drama "O Amor Mora ao Lado" e "Hometown Cha-Cha-Cha". O roteiro é assinado por Kwon Hye Joo, que também escreveu a série sul-coreana "De Volta às Raízes", e Im Yeon Soo, escritora de "Radiante".

Confira cinco doramas para entrar no clima do Dia das Mães:

1. Dorama "Para Sempre Camélia"

Sinopse: Uma mulher sempre conheceu o que é enfrentar desafios na vida, já que é órfã e depois se tornou uma mãe solteira. Além disso, ela enfrenta o preconceito da pequena cidade em que vive. Mesmo assim, ela administra um bar chamado Dongbaek, que significa Camélia em inglês. No dia a dia, ela acaba conhecendo um policial generoso, que entende a situação dela, porque a sua mãe também o criou sozinha. Esta será uma boa oportunidade para renovar as esperanças no amor e enfrentar o que for preciso para ser feliz.

Elenco: Kong Hyo-jin, Kang Ha-neul e Kim Ji-seok

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "SKY Castle"

Sinopse: A universidade mais prestigiada da Coreia do Sul tem um condomínio em que as pessoas que moram lá são ricas, poderosas e ambiciosas, chamado Sky Castle. As crianças frequentam a mesma escola e tem o futuro traçado para seguir os passos dos pais, entrar na universidade, aumentar o prestígio do nome da família e ter sucesso. Além disso, os pais trabalham no hospital da universidade, então todos estão em constante contato. As famílias não vão medir esforços para que tudo saia conforme o planejado, ainda que os meios não sejam os mais éticos. Contudo, tudo vale quando se pensa no melhor para a família, segundo a alta elite sul-coreana desta série.

Elenco: Yum Jung-ah, Lee Tae-ran, Jeong Jun-ho, Yoon Se-a, Oh Na-ra e Kim Seo-hyung.

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Meu Bebê"

Sinopse: Uma repórter viciada em trabalho com 39 anos reflete sobre o seu futuro. Ela sempre sonhou em ser mãe, mas não quer ter que passar pelos desafios do casamento. Na última dácada, ela sequer teve um relacionamento. Como o seu trabalho envolve parentalidade, ela é constantemente lembrada sobre os seus objetivos. Decidida a ser mãe solo, ela terá que lidar com três pretendentes.

Elenco: Jang Nara, Go Joon, Jung Gun-joo e Park Byung-eun

Número de episódios: 17

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Uma Segunda Chance"

Sinopse: Uma mulher morreu e deixou uma filha e um marido. Depois disso, ela vai começar o processo de reencarnar, só que ele dura cerca de 49 dias. Assim, ela vai acompanhar como os seus familiares continuaram a vida e tentar reconquistar tudo o que havia deixado.

Elenco: Kim Tae-hee, Lee Kyoo-hyung e Go Bo-gyeol

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

5. Dorama "Dra. Cha"

Sinopse: Uma mulher formada em medicina deixou alguns sonhos de lado para ser dona de casa. Depois de vinte anos de formada, ela vai perceber que ainda sonha em fazer residência médica. Agora, ela terá que passar por novos desafios, como ter que lidar com o péssimo marido no ambiente de trabalho, além dos obstáculos no dia a dia do hospital.

Elenco: Kim Tae-hee, Lee Kyoo-hyung e Go Bo-gyeol

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)