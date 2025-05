Mês da Herança Asiática e das Ilhas do Pacífico? Conheça quatro doramas para celebrar

O mês de maio é dedicado para celebrar as culturas asiáticas e das Ilhas do Pacífico nos Estados Unidos. Inicialmente, o "Mês da Herança Asiática e das Ilhas do Pacífico" foi instituído pelo então Presidente George W. Bush (pai), em 1992. O objetivo é homenagear os ásio-americanos que contribuíram com o país. Para conhecer um pouco mais, nada melhor do que uma lista de indicações de doramas de alguns países asiáticos.

O sucesso das produções asiáticas que ganharam o mundo é inegável. Com histórias variadas e de gêneros diversos, elas dão destaques para vários aspectos culturais de seus países. Lidar com a cultura alheia pode até causar estranhamento, mas as séries asiáticas serviram como intercâmbio de realidades.

A partir do contato com as produções orientais, alguns conceitos foram normalizados. Hoje em dia, muitos fãs sabem diferenciar K-Drama (doramas sul-coreanos) de C-Drama (doramas chineses). Há quem prefira os J-Dramas (doramas japoneses), enquanto outros dorameiros preferem o T-Dramas (doramas tailandeses).

Confira quatro doramas para conhecer melhor as culturas asiáticas:

1. Dorama "Pousando no Amor" / "Crash Landing on You" (K-Drama)

Sinopse: Uma jovem rica e famosa decide testar os novos produtos esportivos da empresa da sua família. Ela inicia um voo de parapente, mas durante o passeio ela é atingida por um tornado e jogada para fora das fronteiras da Coreia do Sul. Quando ela chega ao chão, um jovem a encontra e a ajuda a se esconder. Ele é general do exército da Coreia do Norte. Apesar da guerra histórica, essa pode ser uma oportunidade para o amor nascer.

Elenco: Hyun Bin, Son Ye-jin e Seo Ji-hye

Número de episódios: 16

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Alice in the Borderland" (J-Drama)

Sinopse: Sem saber o que está acontecendo, três amigos são transportados para uma realidade alternativa. A cidade está quase vazia. As pessoas têm que participar de jogos mortais para poderem continuar tendo tempo de vida. Testando diversas habilidades, a sobrevivência é o único objetivo. Algumas escolhas são difíceis de serem tomadas, mas é inevitável.

Elenco: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya e Nijiro Murakami

Número de episódios: 8

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Amor Oculto" (C-Drama)

O dorama "Amor Oculto" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem nutre um amor platônico pelo amigo do irmão mais velho. No momento, ele não passa disso: amigo do irmão. Mas os dois se encontram anos depois e será a chance deles viverem um amor enquanto estão na faculdade. Agora, mais maduros, o amor pode dar certo para os dois.

Elenco: Zhao Lu Si, Chen Zheyuan e Victor Ma.

Número de episódios: 25

Classificação: 12 anos

Disponível: Netflix

4. Dorama "Garota de Fora" / "Girl From Nowhere" (T-Drama)

Sinopse: Uma jovem é trocada de escola constantemente, apesar de ser uma aluna brilhante. O motivo é que ela tem como objetivo de vida combater as injustiças dos locais em que vive. Assim, ela vai atrás das mentiras para serem reveladas, assim como os maus tratos cometidos por outros alunos e professores. Para conseguir, ela manipula as pessoas para poderem sofrer as consequências.

Elenco: Kitty Chicha Amatayakul, Chanya McClory e Thanavate Siriwattanagul

Número de episódios: 13

Classificação: 18 anos

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)