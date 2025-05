Conheça quatro doramas finalizados em 2025 na Netflix

O que pode ser uma notícia ruim para uns, pode ser uma notícia boa para outros. Quem gostaria de mais episódios e uma história um pouco maior, infelizmente não terá. Mas quem está procurando um enredo fechado e um final com conclusão das vidas dos personagens, pode ser uma boa. É o caso dos doramas lançados e finalizados em 2025 na Netflix.

Nesta lista, tem dorama que era cercado de expectativas antes da estreia, mas a história não agradou tanto. Tem também K-Drama, em que se esperava muito e acabou entregando tudo. Dentre as séries sul-coreanas têm um dos maiores sucessos da atualidade, estrelada por uma artista sul-coreana com milhares de fãs e um ator que tem no currículo vários sucessos. "Se a Vida Te Der Tangerinas" é uma série que vai deixar saudade em muitos dorameiros e dorameiras.

A história é sobre um casal que se conhece desde a infância. Com personalidades totalmente diferentes, mas que se completam a partir da convivência por diversas etapas da vida. Uma história de tirar o fôlego em alguns momentos. Revela os caminhos de um amor inocente até a decisão de compartilhar os anos juntos.

O roteiro da série é de Im Sang Choon ("Para Sempre Camélia"), enquanto a direção é de Kim Won Suk ("Escândalo em Sungkyunkwan").

Confira quatro doramas lançados e finalizados em 2025 na Netflix

1. Dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas"

Sinopse: Uma jovem chamada Ae-sun (IU) tem uma rebeldia exemplar e sonha em ser poetisa. Enquanto isso, um rapaz chamado Gwan-sik (Park Bo-gum), que é tranquilo e introspectivo, está disposto a fazer tudo o que a amada deseja. Inicialmente, eles vivem na Ilha de Jeju na década de 1950 e 60. Com o passar do tempo e das estações do ano, os dois iniciam e desenvolvem um relacionamento turbulento, mas repleto de amor, em que eles vão crescer e amadurecer juntos. Ela acaba sempre demonstrando suas emoções, enquanto ele é mais reservado. Apesar de o romance não ser o seu ponto forte, ele demonstra ser uma pessoa leal.

Elenco: IU, Park Bo-gum e Moon So-ri

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Pergunte às Estrelas"

Sinopse: O amor está em todo lugar e pode acontecer de várias formas. Na série, uma astronauta conhece um obstetra-ginecologista na estação espacial, em que terão que salvar a vida na Terra. Enquanto ele é apenas um turista, ela não acredita que a vida pode ser salva do fim inevitável.

Elenco: Lee Min-ho, Hyo Jin Gong e Jung-se Oh

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Amor e Batatas"

Sinopse: Uma pesquisadora desenvolvia seu trabalho com batatas tranquilamente há 12 anos. Tudo muda quando um novo diretor chega e as coisas começam a mudar no laboratório. Ele passa a colocar inúmeros problemas na pesquisa da bióloga, mas com o tempo isso se revela como uma competição. Mais tarde, o amor acontece.

Elenco: Lee Sun-bin, Kang Tae-oh e Lee Hak-ju

Episódios: 12

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Quando o Telefone Toca"

Sinopse: Um casal que aparenta ter uma vida feliz no casamento vive sob grandes expectativas. Ele é de uma família famosa envolvida na política. Além disso, ele é o mais jovem porta-voz da presidência da Coreia do Sul, depois de ter trabalhado como correspondente de guerra, negociador de reféns e ser o principal âncora de uma emissora de televisão. Ela é a segunda filha de um magnata que é dono de jornal e trabalha como intérprete de linguagem de sinais no tribunal e na televisão. Os dois são casados há 3 anos, mas tudo começou por pura conveniência e continuaram o relacionamento parecendo dois estranhos. Quando ela é sequestrada, tudo muda, em que novos sentimentos apareceram e outros afloraram.

Elenco: Yoo Yeon-seok, Chae Soo-bin, Heo Nam-jun

Episódios: 12

Onde assistir: Netflix

