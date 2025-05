Conheça cinco doramas escondidos no Viki

As opções nas plataformas de streamings são muitas. Por conta disso, é comum se deparar com alguns doramas escondidos. Só que alguns deles não possuem uma história atraente para cativar os dorameiros e as dorameiras em busca de uma nova série. Apesar disso, separamos cinco indicações de doramas escondidos no Viki para atender vários gostos.

Dentre as indicações está o K-Drama "Encontro". Estrelado por Honey Lee, Lee Jong-won, Lee Ki-woo e Kim Sang-joong, o enrendo da história é sobre uma mulher que está em busca de autoconhecimento e decide viajar o mundo após um episódio traumático na sua vida. Quais descobertas ela fará?

A direção é por conta de Kwon Hyuk Chan ("Sozinho e Apaixonado") e Park Shin Woo ("Tudo Bem Não Ser Normal"). O roteiro é assinado por Yoo Young Ah, que também escreveu o K-Drama "Trinta e Nove".

Confira cinco doramas escondidos no Viki

1. Dorama "Mestre de Mim"

Sinopse: Uma jovem sempre sonhou em se tornar uma diretora de investimentos. Apesar de trabalhar com investimentos atualmente, ela é subordinada a um chefe que a mantém presa numa carreira sem perspectiva de progredir. Por conta disso, ela acaba procurando um novo emprego. Mesmo com todas as negativas que teve, ela não desiste. Depois de tanto insistir, a jovem é contratada. No novo emprego, ela utiliza tudo que aprendeu com o antigo chefe e reconhece o valor do aprendizado. Com o passar do tempo, os dois se tornam amigos. Logo, esse sentimento aumenta.

Elenco: Lin Geng Xin, Tan Song Yun, Liu Chang e Su Xin.

Episódios: 32

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Encontro"

Sinopse: Uma mulher sempre teve o destino traçado pela própria família. Quando saiu da faculdade, ele foi forçada a se casar. Por conta da falta de amor, ela acaba se divorciando em um processo infeliz. Com o final, ela decide viajar o mundo para se encontrar. Enquanto está numa jornada para se encontrar, encontra um homem de espírito livre que em empregos de meio período para pagar as contas. Apesar de serem bem diferentes, os dois acabam tendo uma química logo de cara. Os dois vão ter que lutar contra alguns desafios para poderem ficar juntos.

Elenco: Park Bo-gum e Song Hye-ko

Episódios: 16

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Meu Secretário Perfeito"

Sinopse: Uma mulher levar uma vida profissional perfeita, em que ela é uma CEO de uma empresa importante de caça-talentos. Mesmo o setor sendo bastante competitivo, ela consegue ter sucesso, ainda mais porque ela se dedica completamente ao trabalho. Por outro lado, sua vida pessoal é um tanto quanto desorganizada e ela não consegue realizar tarefas simples do dia a dia. Mas as coisas mudam quando o seu secretário entra em ação e a vida dela começar a entrar no eixo, pois ele possui a habilidade de conseguir organizar a vida pessoal dela que é uma bagunça. Tudo isso porque ele criou sozinho uma filha que agora tem seis anos. Será que o relacionamento deles ficará apenas no trabalho?

Elenco: Han Ji-min, Lee Joo-hyuk, Kim Do-hoon e Kim Yoon-hye.

Episódios: 12

Onde assistir: Viki

4. Doram "A Flor Guerreira"

Sinopse: Uma mulher parecia ter um destino perfeito. Ela iria se casar com um membro de uma família de maior prestígio na dinastia Joseon. Só que no dia do seu casamento, o noivo acaba morrendo. De luto pela sua perda, ela sonha com uma vida fora dos muros do reino. A mulher decide sair mascarada pelos telhados da cidade para salvar estranhos durante a madrugada. Certo dia, ela conhece um oficial da guarda. Com sua aparência e habilidades com espada inigualáveis, ele sempre está no mesmo lugar que ela durante a noite. Será que a identidade dela foi revelada?

Elenco: Honey Lee, Lee Jong-won, Lee Ki-woo e Kim Sang-joong

Episódios: 12

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

5. Dorama "As Mangas Vermelhas"

Sinopse: O último reinado era sangrento, violento e cruel. O príncipe herdeiro prometeu que o seu governo seria diferente do seu avô, em que seria um monarca benevolente. Ele se apaixona por uma empregada do palácio. Apesar disso parecer ser uma boa situação, ela é inteligente o suficiente para saber que ao se tornar concubina, sua vida mudaria para sempre, principalmente em relação a sua liberdade. Além disso, a vida no local não será fácil, em que os dois terão que lidar com alguns desafios.

Elenco: Lee Jun-ho, Lee Se-young, Kang Hoon

Episódios: 17

Onde assistir: Viki



