Conheça os doramas que estreiam em maio deste ano na Netflix

A Netflix não para de investir nas produções asiáticas. Por conta disso, a plataforma aguarda a chegada de duas novas séries sul-coreanas para deixar o seu catálogo ainda mais recheado o e fazer a alegria dos dorameiros e dorameiras. Um dos doramas que estão chegando é esperado com expectativas pelos fãs.

Dentre as indicações está o dorama "Gostinho de Amor" / "Tastefully Yours", estrelado por Kang Ha-neul, Ko Min-si e Kim Shin-rock. O enredo da história é sobre duas pessoas com personalidades opostas que serão forçadas a conviver. Enquanto ele administra o melhor restaurante de alta gastronomia de Seul, ela é uma chef dedicada que tem um restaurante com apenas uma mesa. Os seus caminhos acabam se cruzando e eles vão ter que trabalhar juntos.

VEJA MAIS

A direção do K-Drama é por conta de Park Dhan Hee. Ele é o diretor da série "Classe dos Heróis Fracos"/"Weak Hero Class", disponível na Netflix e no Viki. O roteiro é assinado por Jung Soo Yoon, que também escreveu o dorama "Hope or Drop 2", disponível no Viki.

Confira os doramas que estreiam em maio deste ano na Netflix

1. Dorama "Gostinho de Amor" / "Tastefully Yours"

Sinopse: Um herdeiro de uma grande empresa de alimentos e dono de moderno restaurante na capital da Coreia do Sul, não liga para o sabor dos pratos que são servidos. Mesmo assim, a comida faz bastante sucesso entre os clientes. Uma chef de cozinha ama o que faz e é apaixonada por gastronomia. Ela é dona de um pequeno restaurante sem tanta estrutura no interior do país. Os dois vão ter que aprender a se relacionar para administrar outro restaurante. Juntos, eles vão lidar com inúmeros desafios, principalmente em relação às personalidades e visões de mundo dos dois.

Elenco: Kang Ha-neul, Ko Min-si e Kim Shin-rock

Gênero: Drama

Episódios: 10

Onde assistir: Netflix

Data de estreia: 12/05

2. Dorama "Querido Hongrang"

Sinopse: No período histórico de Joseon, uma família ficou rica com a venda de arte. Abalados por um evento do passado, eles são surpreendidos novamente quando o filho reaparece, mas sem nenhuma lembrança do que aconteceu. Esse é só o início de todos os segredos escondidos pela família.

Elenco: Lee Jae-wook, Cho Bo-ah, Jung Ga-ram, Uhm Ji-won, Park Byung-eun e Kim Jae-uck

Gênero: Drama

Episódios: 11

Onde assistir: Netflix

Data de estreia: 16/05

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)