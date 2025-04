Dorama 'Classe dos Heróis Fracos 2' estreia na próxima sexta-feira; Confira os detalhes

A segunda temporada do dorama "Classe dos Heróis Fracos" estreia na próxima sexta-feira (25). Ela é uma das produções sul-coreanas mais aguardadas pelo dorameiros e pelas dorameiras. Nesta continuação do K-Drama, será possível saber o destino do protagonista Yeon Si-eun (Park Ji-hoon) na trama que envolve bullying e superação de conflitos.

A Netflix, finalmente, anunciou a data de estreia de "Weak Hero Class 2", que estava sendo adiada desde o ano passado. A expectativa finalmente acabou depois de quase três anos de espera desde o fim da primeira temporada.

A primeira temporada, que já está disponível no streaming, logo dominou o "Top 10" de séries mais assistidas da plataforma. Tudo isso, porque a produção sul-coreana é repleta de cenas intensas e reviravoltas. O personagem principal que, aparentemente, é frágil, utiliza de toda a sua inteligência para enfrentar a violência que sofre na escola.

Ao lado de amigos inesperados, mas unidos pelo desafio de enfrentar um valentão, três jovens vão descobrir o valor da amizade em situações adversas.

Quando estreia a segunda temporada do dorama "Classe dos Heróis Fracos"?

A segunda temporada do K-Drama "Weak Hero Class 2" está agendada para estreia na próxima sexta-feira (25), às 5h (horário de Brasília).

Onde assistir a segunda temporada do dorama "Classe dos Heróis Fracos"?

Assim como a primeira temporada do dorama "Classe dos Heróis Fracos", a segunda temporada estará disponível na Netflix.

A primeira temporada também está disponível na plataforma Viki.

Sinopse do dorama "Classe dos Heróis Fracos 2"

Nesta temporada, Yeon Si-eun (Park Ji-hoon) terá que enfrentar novos desafios. Agora, transferido para uma nova escola, terá que se adaptar com novas pessoas e emoções até então desconhidas. Questões do seu passado serão levantadas a todo momento, já que ele é um aluno novo.

Enquanto os boatos que Si-eun matou outro garoto no antigo colégio, ele não perderá a oportunidade de confirmar tudo que tem sido dito dele é verdade. Mesmo assim, parece que o destino colocará um novo valentão em sua vida. Será que dessa vez as coisas serão diferente ou ele precisará usar a força física para resolver os seus problemas?

Trailer da segunda temporada do dorama "Classe dos Heróis Fracos"

Qual o elenco da segunda temporada do dorama "Classe dos Heróis Fracos"?

O elenco principal conta com Park Ji-hoon, Ryeoun, Choi Min-young, Lee Min-jae, Bae Na-ra e Jun.

Quanto episódios tem a segunda temporada de "Classe dos Heróis Fracos"?

O K-Drama conta com oito episódios.

Qual a classificação da segunda temporada do dorama "Classe dos Heróis Fracos"?

A série é indicada para pessoas maiores de 18 anos.

