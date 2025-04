Conheça cinco doramas para assistir grátis no Viki

Os fãs das produções asiáticas podem curtir cinco produções totalmente gratuitas na plataforma Viki, que é conhecida por ter um catálogo vasto de doramas. Apesar de as opções serem inúmeras, separamos aquelas que são mais populares na plataforma e que tem uma boa nota dos dorameiros e dorameiras.

Dentre as indicações está o C-Drama "Somente por Amor" (Only for Love), estrelado por Bai Lu ("Até o Fim da Lua") e Dylan Wang ("Guardiões da Dafeng"). O enredo da produção chinesa é sobre uma jovem jornalista que está em busca de uma entrevista com um CEO que investe em startups. O que ela não sabia era que uma confusão faria com que os seus caminhos se aproximassem.

A direção é por conta de Guo Hu, que também dirigiu o C-Drama "Amor e Destino". O roteiro da trama é assinado por Yang Qian Zi, que também escreveu o dorama "Mais Bela que as Estrelas".

VEJA MAIS

Confira cinco doramas disponíveis grátis no Viki:

1. Dorama "Somente por Amor" (Only for Love)

O dorama "Somente por Amor" está disponível grátis no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem jornalista está determinada em conseguir uma entrevista exclusiva com um CEO famoso da Coreia. Ele tem planos de investir em pequenas empresas locais, mas que sejam promissoras. Esse é o plano de negócios dele. Para dar continuidade nos negócios, ele aceita a oferta da repórter, mas com uma condição: que ela fale sobre os pequenos negócios da cidade. Depois de muito encontros para alinhar tudo o que seria colocado na matéria, eles acabam se envolvendo de uma maneira mais íntima.

Elenco: Bai Lu e Dylan Wang

Gênero: Comédia Romântica e Drama

Episódios: 36

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Descendentes do Sol"

Sinopse: Nem sempre o amor tem duas chances para acontecer, ainda mais quando envolve duas pessoas com personalidades e ideologias tão diferentes, como é o caso do oficial da tropa de elite sul-coreana e a cirurgiã que vai auxiliar uma tropa sul-coreana que está em uma guerra num país distante. Enquanto há uma violenta e sangrenta guerra acontecendo, os dois vão ter que lidar com as diferenças para que o amor possa resistir a isso tudo.

Elenco: Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo e Kim Ji-won.

Gênero: Drama e Comédia romântica

Episódios: 19

Onde assistir: Viki

3. Dorama "O Isqueiro e o Vestido da Princesa"

O dorama "O Isqueiro e o Vestido da Princesa" está disponível grátis no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um jovem programador conseguiu uma admissão especial na faculdade por conta do seu talento. Ele é o tipo de pessoa que enxerga a vida como um software. Por conta disso, algumas emoções estão longe de serem compreendidas por ele. As pessoas acreditam que é um rapaz reservado e distante, mas, na verdade, ele é frio e calculista, que fica confortável quando tem o controle de tudo. Ele acaba encontrando uma jovem inocente que fez tudo o que os pais quiseram. Ela acredita que ele possa ser uma má influência, apesar de se sentir atraída. Com o tempo, algumas coisas vão mudar.

Elenco: Chen Fei Yu e Zhang Jing Yi

Gênero: Romance e Drama

Episódios: 36

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Fogos de Artifício do Meu Coração" (Fireworks of My Heart)

Sinopse: Quando eles eram crianças, eram melhores amigos. Depois que cresceram acabaram se apaixonando, mas não puderam sequer começar um relacionamento amoroso por causa da família deles, que o separaram. Assim, cada um passou a seguir o próprio caminho, ainda que distantes. Eles só não esperavam que o destino iria agir. Ele se tornou chefe dos bombeiros, enquanto ela é uma médica de emergência. Por conta disso, eles vão trabalhar juntos e compartilhar o dia a dia para salvar vidas. Essa é a oportunidade para eles se reaproximarem e quem sabe até reviver o amor.

Elenco: Yang Yang e Wang Chu Ran

Gênero: Drama Médico e Romance

Episódios: 40

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Amor como a Galáxia" (Love Like the Galaxy)

Sinopse: Uma mulher cresceu sozinha numa cidade que foi massacrada por uma guerra sangrenta. Quando a cidade recebe a visita do general, ele logo se apaixona por ela. Por causa do seu histórico, ela é uma pessoa teimosa, que demora a confiar nos outros e que não se encaixa no perfil de "esposa troféu". Pelo menos é isso que ela fala para ele. Apesar de todas as diferenças, os dois estão dispostos a viver um amor. Com o tempo, eles vão aprendendo a lidar um com o outro. Enquanto isso, ele acaba revelando muitos segredos do seu passado.

Elenco: Leo Wu e Zhao Lu Si

Gênero: Romance

Episódios: 56

Onde assistir: Viki



(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)