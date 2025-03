'Se a Vida Te Der Tangerinas...': Conheça o novo dorama da Netflix estrelado pela idol IU

O novo dorama de sucesso da Netflix, "Se a Vida Te Der Tangerinas...", é estrelado pela artista sul-coreana IU e Park Bo-gum. A história se passa em Jeju, maior ilha da Coreia do Sul, e conta sobre o relacionamento entre uma jovem destemida e rebelde e um rapaz quieto e tímido, mas que não mede esforços para ajudar os outros.

O roteiro do K-Drama é assinado por Lim Sang-choon, que também escreveu as séries "Para Sempre Camélia" e "Lutando pelo Meu Caminho", ambas disponíveis na Netflix. A Direção é de Kim Won-suk, que também dirigiu os doramas "Vida Incompleta" e "My Mister", também disponíveis na Netflix.

Confira os detalhes do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas...":

Trailer do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..."

Sinopse do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..."

Uma jovem chamada Ae-sun (IU) tem uma rebeldia exemplar e sonha em ser poetisa. Enquanto isso, um rapaz chamado Gwan-sik (Park Bo-gum), que é tranquilo e introspectivo, está disposto a fazer tudo o que a amada deseja. Inicialmente, eles vivem na Ilha de Jeju na década de 1950 e 60.

IU e Park Bo-gum nos bastidores da gravação do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..." (Reprodução / Instagram @dlwlrma)

Com o passar do tempo e das estações do ano, os dois iniciam e desenvolvem um relacionamento turbulento, mas repleto de amor, em que eles vão crescer e amadurecer juntos. Ela acaba sempre demonstrando suas emoções, enquanto ele é mais reservado. Apesar de o romance não ser o seu ponto forte, ele demonstra ser uma pessoa leal.

Quantos episódios tem o dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..."?

A série conta com 16 episódios disponíveis na Netflix.

O tempo médio de duração de cada é de 58 minutos.

Qual o elenco do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..."?

O elenco principal é formado por IU e Park Bo-gum.

A artista IU estrela o dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..." ao dar vida a "Ae-sun" (Reprodução / Instagram @dlwlrma)

O ator Park Bo-gum é um dos protagonistas do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..." e interpreta "Gwan-sik" (Reprodução / Instagram @bogummy)

Qual a classificação do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..."?

A série é indicada para pessoas maiores de 12 anos.

Qual o gênero do dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..."?

O dorama é classificado como Romance.

Onde assistir ao dorama "Se a Vida Te Der Tangerinas..."?

O K-Drama está disponível na Netflix.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)