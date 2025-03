Conheça o C-drama 'Quando Se Tem Mais Uma Chance', estrelado Zhang Ruonan; saiba mais

O dorama "Quando Se Tem Mais Uma Chance", também conhecido como "First Frost", é considerado uma das séries mais populares em exibição pelos fãs das produções asiáticas, especificamente na China, país de origem.

A série chinesa tem no elenco Zhang Ruonan e Bai Jinting, enquanto o roteiro e a direção é por conta de Yu Ning Chu.

VEJA MAIS

O enredo do C-Drama é sobre uma mulher que estava num bar para se encontrar com um amigo, mas acaba encontrando uma pessoa do seu passado, mas sem fazer ideia de quem ela é naquele momento. Depois de algum tempo de conversa, ela percebe quem é o homem.

Confira os detalhes do C-Drama "Quando Se Tem Mais Uma Chance":

Trailer do "Quando Se Tem Mais Uma Chance"

Sinopse do dorama "Quando Se Tem Mais Uma Chance"

Uma repórter está num bar para encontrar com o seu melhor amigo, mas enquanto ele não chega, ela se depara com um homem e os dois começam a conversar. Sem que ambos se lembre um do outro, a conversa começa a fluir e os dois se aproximando. Ele é um antigo amor de infância dela, enquanto eram colegas de escola. Ela percebe depois de algum tempo, mas finge não saber. Ele resolve fazer o mesmo.

Sem saber o que estava por vir, os dois acabam dividindo uma casa por acidente. Essa será a oportunidade para fazer com o que o amor retorne.

Qual o elenco do dorama "Quando Se Tem Mais Uma Chance"?

Bai Jinting e Zhang Ruonan são os protagonistas.

A atriz Zhang Ruonan é uma das protagonistas do C-Drama "Quando Se Tem Mais Uma Chance" (Reprodução / Instagram @zhangruonannan)

Ator Bai Jinting é um dos protagonistas do C-Drama "Quando Se Tem Mais Uma Chance" (Reprodução / Instagram @baijingting)

Quantos episódios tem o dorama "Quando Se Tem Mais Uma Chance"?

São 32 episódios, em que cada um tem duração média de 45 minutos.

Qual a classificação do dorama "Quando Se Tem Mais Uma Chance"?

A série é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Onde assistir ao Dorama "Quando Se Tem Mais Uma Chance"?

O C-Drama está disponível na Netflix.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)