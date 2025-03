Conheça 3 doramas com Ro Woon disponíveis na Netflix

Kim Seok-woo, que é mais conhecido pelo nome artístico Ro Woon, é um artista sul-coreano que protagonizou doramas "queridinhos" dos fãs, como o K-Drama "Os Casamenteiros", sendo a última aparição do ator em produções seriadas, em 2023. Além disso, ele faz parte do grupo estagiário FNC NEO School/NEOZ.

Ele esteve na premiação do Oscar 2025 e a presença do astro é um marco na história do entretenimento asiático, já que ele é o primeiro sul-coreano a desfilar no tapete vermelho.

Ro Woon está escalado para estrelar o K-Drama "Murky Water", que ainda não tem data exatama para estreiar, mas o planejamento está para setembro de 2025.

Conheça 3 doramas com Ro Woon:

Dorama "Nosso Destino"

Sinopse: Uma mulher tem leva um vida pacata, em que é funcionária pública e recebe muitas reclamações por conta do seu trabalho, ainda que tente dar o melhor de si. Certo dia acaba encontrando um baú de madeira e a chave para a saúde de um desconhecido. Ele é um advogado rico, bonito e inteligente que está muito doente e faz de tudo para encontrar uma cura, mesmo que se trate de uma maldição

que persegue a família dele por várias gerações. É assim que inicia o romance inesperado.

Elenco: Cho Bo-ah, Rowoone e Ha Jun.

Episódios: 16

Disponível: Netflix

Dorama "Amanhã"

Sinopse: Um jovem se depara com uma pessoa tentando tirar a própria, mas acaba impedindo que ela faça isso. Essa ação muda a vida do rapaz, que é contratado para um trabalho diferente. Ele passa a fazer parte de um equipe de ceifadores, especializada em gerenciamente de crise. Assim, o objeto dele é fazer com que as pessoas não queiram tirar a vida de si. Depois de tanto procurar, ele

acaba encontrando um emprego.

Elenco: Kim Hee-seon, Rowoon e Lee Soo-hyuk.

Episódios: 16

Disponível: Netflix

Dorama "O Rei de Porcelana"

Sinopse: A esposa do príncipe tem dois filhos gêmeos, uma menina e um menino. Mas isso é considerado uma mal sinal pela comunidade. Por conta disso, a menina seria morta, mas a mãe pede para que a vida da garota seja poupada, então ela é criada fora do palácio. O irmão gêmeo acaba morrendo alguns anos mais tarde por causa de uma doença terminal. Assim, a mãe traz a menina de volta e esconde a morte do filho. A menina toma o lugar do irmão e teme que os segredos sejam descobertos.

Elenco: Park Eun-bin, Rowoon e Nam Yoon-su.

Episódios: 20

Disponível: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)