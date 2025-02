Conheça o dorama 'Amor Oculto', estrelado por Zhao Lusi

O dorama "Amor Oculto" faz sucesso entre os dorameiros e dorameiras que gostam de romance, considerado umas das melhores produções do gênero de todos os tempos, ganhando de K-Dramas como "Pousando no Amor", "Hometown Cha-Cha-Cha" e "Tudo Bem Não Ser Normal". Ele também é conhecido como "Hidden Love".

A série chinesa é estrelada por Zhao Lusi, atriz famosa pelos papéis em séries de romance. O seu último trabalho foi no C-Drama "A História da Garota da Pérola".

Além dela, "Amor Oculto" conta com Chen Zhe Yuan, em que interpreta Duan Jia Xu, amigo do irmão de Sang Zhi (Zhao Lusi). A direção da produção chinesa é de Ching Jung Lee, diretora de "Everyone Loves Me", enquanto o roteiro é de Ou Si Jia, que também escreveu "Espelho: Um Conto de Cidades Gêmeas".

Confira os detalhes do dorama "Amor Oculto":

Trailer do dorama "Amor Oculto"

Sinopse do dorama "Amor Oculto"

Uma jovem (Zhao Lusi) nutre um amor platônico pelo amigo do irmão mais velho (Chen Zheyuan). No momento, ele não passa disso: amigo do irmão. Por anos ela segue apaixonada sem saber exatamente o que o rapaz sente. Cada um segue um caminho na vida, mas os dois se encontram anos depois e será a chance deles viverem um amor enquanto estão na faculdade. Agora, mais maduros, o amor pode dar certo para eles.

Quantos episódios tem o dorama "Amor Oculto"?

A série chinesa tem 25 episódios, em que cada um tem duração média de 45 minutos.

Qual o gênero do dorama "Amor Oculto"?

O C-Drama é classificado como romance pela plataforma de streaming.

Qual a classificação do dorama "Amor Oculto"?

A série é indicada para pessoas maiores de 12 anos.

Qual o elenco do dorama "Amor Oculto"?

O elenco principal da produção chinesa é formado por Zhao Lusi, Chen Zheyuan e Victor Ma.

A atriz Zhao Lusi interpreta uma jovem apaixonada que guardo o amor durante anos no K-Drama "Amor Oculto" (Reprodução / Instagram @rooosyzh09)

O galã do dorama "Amor Oculto", Chen Zheyuan, está estrelando o K-Drama "A Oliveira Branca", como especialista em explosivos (Reprodução / Instagram @chenzheyuanisssme)

Onde assistir ao dorama "Amor Oculto"?

O dorama está disponível na Netflix.

