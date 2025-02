Conheça o dorama 'A Pousada Yongcheonru'; saiba a história e onde assistir

O dorama "A Pousada Yongcheonru", também conhecido como "Check In Hanyang", é uma série sul-coreana dirigida por Myung Hyun-woo, diretor do K-Drama "Meu Homem é um Cupido". Além disso, o roteiro é por conta de Park Hyun-jin, que também escreveu e dirigiu o dorama "Amor com Fetiche".

A série sul-coreana divide o pódio de principais programas em exibição ao lado do dorama "Grupo de Estudo" e do K-Drama "Meu Secretário Perfeito", segundo o portal MyDramaList.

Confira os detalhes do dorama "A Pousada Yongcheonru":

Trailer do dorama "A Pousada Yongcheonru"

Qual a Sinopse de "A Pousada Yongcheonru"?

Yongcheonru é o nome da maior pousada da dinastia Joseon, em que o lema dela é: "O hóspede é rei". Por conta disso, eles acabam desafiando a rígida hierarquia social existente no reino todo. Nesta pousada, há quatro aprendizes trabalhando, em que cada um tem objetivos e origens diferentes. Desde um príncipe tentando esconder a verdadeira identidade até um filho de comerciantes em declínio. Durante o tempo que passam trabalhando neste local nada convencional, eles vão desenvolver relações complexas com os colegas, enquanto tentam buscar um lugar no mundo.



Qual o gênero da série?

O dorama é classificado como comédia romântica e de época.

Quantos episódios tem a produção?

A série conta com 12 episódios, em que cada um tem em média 70 minutos de duração.

Qual o elenco do K-Drama "A Pousada Yongcheonru"?

O elenco principal do dorama é formado por Bae In-hyuk, Kim Ji-eun, Jung Gun-joo e Jae Chan.

A atriz Kim Ji-eun vive "Hong Deok-soo" no K-Drama (Reprodução / Instagram @kj_ieun)

Ator Bae In-hyuk está no elenco principal do K-Drama (Reprodução / Instagram @inhyuk_bb)

Jung Gun-joo vive um dos empregados na série sul-coreana (Reprodução / Instagram @jrjswn)

Jae Chan é o último do quarteto principal (Reprodução / Instagram @jaechan_dkz)

Qual a classificação da série sul-coreana?

A produção é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Onde assistir ao dorama "A Pousada Yongcheonru"?

O K-Drama está disponível no Viki.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)