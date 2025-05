Você sabe por que o mês de maio é dedicado às noivas? Entenda!

A maioria das pessoas já deve ter ouvido alguém dizer que maio é o “Mês das Noivas”, mas você já parou para pensar por que resolveram escolher justamente o quinto mês do ano para fazer uma homenagem às futuras mulheres casadas? Pois bem, como essa resposta ainda não existe, algumas teorias ajudam a entender a tradição.

Teorias para a escolha do “mês das noivas”:

Início da Primavera

No mês de maio, ocorre a primavera nos países do hemisfério Norte. Logo, com a temperatura mais quente e agradável, e com a maior oferta de flores, esse mês costuma ser o preferido das noivas destas regiões do mundo.

Primeiro banho do ano

Ainda no hemisfério Norte, essa tradição das mulheres escolherem o mês de maio surgiu durante a época da Idade Média. Nessas ocasiões, as baixas temperaturas faziam com que as comemorações fossem adiadas para os meses mais quentes do ano, e maio era a primeira opção deles. Assim, nesse mês era costume dizerem que as pessoas tomavam o primeiro banho do ano, tempo propício para casamentos.

Menos chuvas

No Brasil, é vivido o Outono durante o mês de maio. Essa época do ano possui menores índices de chuva, o que faz com que as noivas que sonham em se casar ao ar livre o escolham previamente.

Mês de Maria

Para os católicos, este mês é um dos mais importantes do ano, porque em maio é realizada a consagração à Maria, mãe de Jesus. Além disso, este mês é muito escolhido pelos casais que pretendem se casar em uma cerimônia na Igreja Católica.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)