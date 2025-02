Dona da “vagina mais bonita do Brasil” revela cuidados com a área íntima

A carioca Sabrina Saraiva, de 26 anos, conhecida como Jean Grey, conquistou em setembro do ano passado o título de "Vagina mais bonita do Brasil" no concurso Miss PPK.

Em entrevista ao Metrópoles, Sabrina compartilhou como o concurso impactou sua carreira. “As pessoas ficaram muito curiosas para ver o resultado. Até mulheres começaram a me chamar querendo saber como participar. Tudo mudou, isso se tornou uma marca registrada minha”, contou.

VEJA MAIS

Além do prêmio de R$ 10 mil, a influenciadora se destacou ao alcançar o topo do ranking de uma plataforma de conteúdo adulto, tornando-se modelo na área.

Quando questionada sobre os cuidados com a região íntima, Sabrina revelou suas rotinas de cuidados pessoais. “Sempre uso sabonetes específicos para a região íntima, aplico hidratante todos os dias e, uma vez por semana, faço esfoliação”, disse.