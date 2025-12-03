Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Isabel Veloso tem piora e volta à UTI

A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram

Estadão Conteúdo

Internada há quase uma semana em Curitiba, a influenciadora Isabel Veloso apresentou uma piora no quadro clínico e voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 3. A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram.

Segundo ele, Isabel mostrou sinais de evolução pela manhã - sentiu fome pela primeira vez em dias e conseguiu se alimentar. Poucas horas depois, porém, a equipe médica identificou alertas importantes.

"Ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave", relatou Lucas.

Como medida preventiva, os médicos decidiram transferi-la novamente para a UTI, onde ela pode ser monitorada em tempo integral. "Lá ela pode ser acompanhada de perto e receber todas as medidas necessárias", disse o marido.

Apesar da nova internação, Lucas afirmou que a jovem segue estável e bem assistida. "Continuamos aqui, firmes, com fé e amor", escreveu.

Isabel está internada desde quinta-feira, 27, quando precisou ser entubada após um quadro de excesso de magnésio no sangue. Ela havia recebido alta poucos dias antes, depois de passar por um transplante de medula óssea.

A influenciadora, de 19 anos, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Em maio, contou nas redes sociais que o câncer havia entrado em remissão e que estava apta a realizar o transplante. Até então, ela estava em cuidados paliativos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISABEL VELOSO

ESTADO DE SAÚDE

COMPLICAÇÃO

UTI
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

LOUVORES

‘Vem Louvar Pará’ reacende tradição dos grandes encontros da música gospel em Belém; entenda

Festival gratuito no Mangueirão mobiliza famílias, caravanas e une gerações que cresceram ao som da música cristã

04.12.25 7h00

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

CULTURA

Relembre a última entrevista da cantora Ruthetty ao jornal O Liberal

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Liberal, a cantora comentou sobre sua temporada de shows que começa em Cametá (PA) no período de Verão

07.07.24 8h00

FAMOSOS

Ivete Sangalo comenta publicação de ex-marido após anúncio de separação e web reage

Os fãs destacam respeito e convivência pacífica entre o ex-casal

04.12.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda