Atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada em estado grave

A atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, foi internada em um hospital em Toulon, na França, após receber o diagnóstico de uma doença classificada como “grave”, que não teve o nome revelado. A artista passou por uma cirurgia e está em observação médica. A informação foi noticiada pela imprensa europeia nessa sexta-feira (17).

Segundo noticiário, Brigitte está no hospital há três semanas, mas detalhes do quadro clínico não foram divulgados. Fontes próximas à atriz revelaram que ela estava em casa, em Saint-Tropez, e precisou de cuidados médicos quando foi com urgência à unidade de saúde.

A recuperação da atriz tem ocorrido de maneira agradável, conforme os médicos. Entretanto, Brigitte permanece internada para monitoramento nas próximas semanas. Representantes oficiais da artista não se manifestaram publicamente sobre a situação.

Brigitte Bardot é conhecida por filmes como “Vingança de Mulher” (1958), “A Verdade” (1960) e “Histórias Extraordinárias” (1968).