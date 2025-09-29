Capa Jornal Amazônia
Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos

A artista completaria um centenário em 2026 e estava internada em um hospital particular no Rio de Janeiro

Lívia Ximenes
A atriz e comediante Berta Loran morreu, aos 99 anos, nessa segunda-feira, 29. Ponolesa radicada no Brasil, ficou famosa a partir dos anos 1960 com programas de humor, como “Balança, Mas Não Cai”, “Escolinha do Professor Raimundo” e “Zorra Total”. A artista estava internada em um hospital particular no Rio de Janeiro, conforme a coluna Fábia Oliveira.

Nascida em Varsóvia, em 1926, Berta imigrou a terras brasileiras para fugir das perseguições contra judeus. Morando no Rio de Janeiro, ela se interessou pelas artes e construiu carreira sólida. Segundo a coluna do Metrópoles, a artista vivia reclusa e não mantinha contato com a imprensa, informação confirmada pelo produtor cultural e realizador do livro-homenagem “Berta Loran: 90 Anos de Humor”, João Luiz Azevedo.

Berta completaria um centenário em março de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Celebridades
