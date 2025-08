Morre Kelley Mack, de 'The Walking Dead', aos 33 anos; atriz foi vítima de tumor cerebral

Kelley Mack, atriz americana conhecida por seu papel como Adeline (Adyy) na série "The Walking Dead", morreu aos 33 anos no último sábado (2), em Cincinnati, Ohio (EUA). A morte da atriz foi confirmada pela família nas redes sociais na terça-feira (5).

Kelley ganhou destaque ao participar de cinco episódios da 9ª temporada de "The Walking Dead", série de grande sucesso mundial. Além disso, atuou em produções televisivas como "9-1-1", "Chicago Med" e "Schooled", derivada da famosa "Modern Family".

No cinema, Mack estrelou ao lado de Harry Shum Jr. no thriller "Broadcast Signal Intrusion" e também participou de "Mr. Manhattan". A atriz emprestou sua voz ao filme de animação "Homem-Aranha no Aranhaverso". Seu último trabalho, "Universal", é um longa-metragem escrito e produzido por Stephen Portland, no qual ela atuou e assinou a produção executiva.

VEJA MAIS

Michael Satrazemis, diretor de The Walking Dead, prestou homenagem à atriz no Instagram: “Tive a sorte de criar com Kelley. Uma luz brilhante em todos os níveis. Todo meu amor para aqueles que a amam”, escreveu.

Kelley Mack também foi reconhecida por seu talento no circuito de festivais. Em 2018, recebeu uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Madrid, por sua atuação no curta Simón.

Tumor cerebral agressivo tirou a vida da atriz

A causa da morte foi um glioma, um tipo raro e agressivo de tumor cerebral, conforme confirmado pela família à revista The Hollywood Reporter.

Um memorial público em homenagem a Kelley será realizado no dia 16 de agosto, às 13h, no Glendale Lyceum, em Glendale, Ohio. Uma segunda celebração da vida da atriz acontecerá em Los Angeles, voltada a amigos e profissionais da indústria do entretenimento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)