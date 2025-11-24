Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Foi anunciado nas redes sociais nesta segunda-feira (24) que a banda norte-americana Guns N’ Roses fará show em Belém em breve! A apresentação está marcada para o dia 25 de abril de 2026, no Estádio Olímpico do Mangueirão, e será a primeira vez do grupo na capital paraense.

Segundo a produtora, mais informações sobre ingressos, horários e estrutura serão divulgadas em breve.

A novidade faz parte de uma nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” no Brasil. O grupo confirmou mais oito apresentações no país em abril de 2026, passando por diferentes capitais.

Além de Belém, o itinerário inclui:

04/04 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)

07/04 – São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10/04 – Rio de Janeiro (Engenhão)

12/04 – Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)

15/04 – Salvador (Arena Fonte Nova)

18/04 – Fortaleza (Arena Castelão)

21/04 – São Luís (Castelão)

A última visita da banda ao Brasil ocorreu em outubro e novembro deste ano, com shows em Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília. Em 2026, o grupo chegará à sua 11ª turnê pelo país, ampliando a trajetória de apresentações para o público brasileiro.

A turnê atual marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter no Guns N’ Roses. O músico, que já integrou grupos como Awolnation, Loaded e Loudermilk, assumiu o posto deixado por Frank Ferrer após 19 anos na banda.

Além de Carpenter, a formação anunciada para a turnê conta com Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Richard Fortus (guitarra), Duff McKagan (baixo), Dizzy Reed (teclados) e Melissa Reese (teclados e sintetizadores).