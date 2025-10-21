Às vésperas de show do Guns N’ Roses no Brasil, Axl Rose se irrita e 'ataca' baterista no palco

Com show marcado em São Paulo no sábado, 25, o Guns N' Roses passou por um momento curioso durante uma apresentação em Buenos Aires, na Argentina. Durante a primeira música do show, Axl Rose, vocalista do grupo, arremessou seu microfone em direção ao baterista Isaac Carpenter, além de chutar a bateria antes de sair irritado do palco.

O momento, no entanto, não teve nada a ver com a qualidade de Carpenter com as baquetas. De acordo com o TMZ, Rose se irritou com um problema técnico em seu retorno, no qual conseguia ouvir a percussão, mas não os outros instrumentos, perdendo o tempo da música. "Vou ter que improvisar", disse o cantor em clipe gravado por um membro do público.

Ainda segundo a publicação, o problema técnico foi resolvido na terceira música do show, que seguiu normalmente.

Além de Rose e Carpenter, a formação atual do Guns N' Roses conta com Slash e Richard Fortus nas guitarras, Duff McKagan no baixo, Dizzy Reed nos teclados e Melissa Reese nos sintetizadores. O grupo não vem ao Brasil desde 2022.

O Guns N' Roses começa sua nova passagem pelo Brasil nesta terça-feira, 21, com um show em São José, Santa Catarina. A banda, então, desembarca em São Paulo, onde se apresentará no Allianz Parque no dia 25, antes de seguir para Curitiba, no dia 28, e Cuiabá, dia 31. As apresentações fazem parte da turnê Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.