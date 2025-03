Matt Sorum faz postagem curiosa no Instagram e fãs especulam a volta do baterista para Guns N’ Roses

Depois de quase duas décadas de colaboração, a banda de hard rock Guns N’ Roses anunciou na última quarta-feira (19) a saída do baterista Frank Ferrer. O comunicado foi dado por meio de uma postagem compartilhada nas redes sociais da banda. De acordo com a publicação, a saída do músico ocorreu de forma amigável.

Após a saída de Ferrer, os fãs da banda começaram a especular quem assumiria o lugar do músico. Quem foi citado e mais chamou atenção da comunidade foi o baterista Matt Sorum, que chegou a fazer parte do grupo nos anos 1990, participando dos álbuns “Use Your Illusion I & II“ (1991) e “The Spaghetti Incident?“ (1993).

Horas depois que o comunicado foi dado pela banda, Sorum publicou uma foto no perfil do Instagram dele com uma legenda um pouco quanto curiosa: “Bateria e música têm me levado para o mundo todo!”, escreveu.

Matt Sorum faz publicação no instagram e deixa fãs animados com possível volta para o grupo de hard rock. (Foto: Reprodução/Instagram)

A publicação gerou um mutirão de comentários no perfil do artista. Enquanto as outras postagens compartilhadas recentemente por Sorum recebiam entre 50 a 200 comentários, o novo post do baterista atingiu mais de mil reações na plataforma.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Zaynara lança Perfume da Bôta e celebra nova fase na música]]

Matt Sorum no Guns N' Roses

O baterista se juntou à banda de música hard rock no ano de 1991, realizando o primeiro show ao lado do grupo durante a segunda edição do Rock in Rio, que ocorreu em janeiro do mesmo ano.

Mesmo com a publicação de Sorum que deixou o público do grupo animado, a volta do baterista para a banda é considerada pouco provável.

Em 2016, o guitarrista Slash e o baixista Duff MacKagan retornaram ao Guns N’ Roses. Na época, Sorum estava em turnê ao lado dos músicos, mas soube da notícia apenas pela internet, como contou em uma entrevista dada em 2024 para a rádio 107.7 The Bone.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)