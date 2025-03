Avenged Sevenfold anuncia shows no Brasil em 2025; saiba datas e valores de ingressos

Os fãs brasileiros de rock e da banda Avenged Sevenfold receberam uma notícia maravilhosa no início desta semana: A banda norte-americana de Heavy Metal divulgou que o Brasil está no mapa da turnê “Life Is But A Dream…” e que os shows serão realizados no segundo semestre nas cidades de São Paulo e Curitiba. O anúncio foi realizado na noite de segunda-feira (17), no Instagram, e logo foi um dos assuntos mais comentados no X.

O primeiro show será na Pedreira Paulo Leminski, na capital paranaense, no dia 02 de outubro. No dia 04 de outubro, a banda se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo. A pré-venda de ingressos começa no dia 18 de março, ao meio-dia, e vai até as 11h do dia 20 de março, único e excluisvamente pelo site da Eventim, e a venda geral terá início em 20 de março, ao meio-dia. A apresentação em Curitiba têm os preços que vão de R$ 240,00 a R$ 750,00. Para São Paulo, os valores vão de R$ 155,00 a R$ 810,00.

O último show da banda norte-americana foi no Rock In Rio de 2024.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)