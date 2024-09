Cantor da banda Avenged Sevenfold é vaiado por erguer camisa do Corinthians no palco do Rock in Rio

O vocalista da banda Avenged Sevenfold, M. Shadows foi vaiado ao levantar a bandeira do Corinthians no palco do rock in rio 2024. O fato ocorreu neste domingo (15), e o objeto foi arremessado pelo público. Apesar da situação embaraçosa, o cantor encarou a situação com muita leveza: "Tira isso daqui", brincou, após as vaias.

Para amenizar a situação, M. Shadows, ergueu uma bandeira com as cores do Brasil estampada com o emblema da banda de heavy metal e o público reagiu com entusiasmo. O grupo californiano subiu ao palco durante a madrugada e apresentou os principais sucessos de sua trajetória, como So Far Away.