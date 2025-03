Banda AR-15 prepara DVD nacional e novos lançamentos

A banda AR-15 está preparando grandes novidades para 2025. Segundo os vocalistas Harrisson e Carol Lemos, em entrevista exclusiva, ainda no primeiro semestre serão lançados todos os feats e músicas gravadas no audiovisual realizado no ano passado. Já no segundo semestre, a banda dará um passo ainda maior: a gravação do primeiro DVD nacional, aproveitando a COP30, que reunirá visitantes de vários países e estados em Belém.

“Aproveitar todo esse momento da COP30, onde vai ter pessoas de vários países, de vários estados conhecendo aqui a nossa cidade, pra gente poder mostrar um pouco mais da nossa música, da nossa cultura e, claro, com convidados maravilhosos, porque eu acho que hoje é um momento de união, da gente poder mostrar a nossa música o mais longe possível que ela possa ir”, destacou Harrisson.

A dupla enfatizou a importância da união dos artistas do Pará para fortalecer o cenário musical e prometeu muitas novidades, incluindo um novo clipe, que será gravado nesta semana.

Sobre os artistas que estarão no DVD, Harrisson e Carol citaram Manu Bahtidão como uma das convidadas desejadas, destacando sua contribuição para levar o Tecnomelody ao Brasil.

“A gente ainda não falou com ela, mas vamos convidar novamente a nossa querida amiga Manu Bahtidão, porque enxergamos que ela é uma peça fundamental. Embora algumas pessoas tenham opiniões diferentes nos bastidores, ela foi a pessoa que abriu a porta do Tecnomelody pro Brasil. Ela poderia ter escolhido qualquer estilo musical, mas preferiu mostrar a nossa música paraense”, explicou Harrisson.

Além de Manu, a banda também quer contar com Rebecca Lindsay e outros artistas paraenses para enaltecer a cultura local. “Nosso DVD nacional tem que ter muito artista paraense, afinal de contas, é a nossa música”, ressaltou Carol, adiantando que há a possibilidade de trazer um artista de fora para agregar ao projeto.