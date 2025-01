Banda AR-15 lança primeiro single de audiovisual

A Banda AR-15 iniciou 2025 com o lançamento do seu novo trabalho. Após a gravação do seu audiovisual em dezembro, o grupo liberou seu primeiro lançamento: “Você Me Perdeu”. A canção já alcançou no YouTube a marca de 145 mil visualizações.

A AR-15 é conhecida por unir letras românticas e melodias dançantes que conquistam o público do início ao fim dos shows. Liderada por Carol Lemos, uma vocalista carismática e talentosa, e Harrisson Lemos, multi-instrumentista e uma das vozes mais marcantes do Pará, a banda mantém uma conexão especial com seus fãs.

Idealizada em outubro de 2006 por Harrisson, que também é produtor e empresário, a Banda AR-15 nasceu em Belém-PA e rapidamente ganhou destaque no cenário musical. Seu primeiro sucesso, “Sofro de Amor”, foi um estouro, conquistando as rádios e aparelhagens em apenas uma semana após o lançamento.

Desde então, a trajetória do grupo é pautada pelo tecnomelody, gênero genuinamente paraense.