Banda AR-15 lança o single 'Nossa Relação' em festa neste sábado

O Pará possui artistas solo e grupos que são indissociáveis do gênero musical tecnomelody. É o caso da Banda AR-15, que acaba de disponibilizar nas plataformas digitais a música inédita chamada “Nossa Relação”, inspirada na história de amor de um casal de fãs. O lançamento oficial ocorre neste sábado (14), a partir das 21h, na festa “I Love Marcante”, no Mormaço.

“Uma fã mandou a história de amor dela com o marido. Eles terminaram por uma traição, mas o amor falou mais alto, eles superaram esse momento difícil e estão juntos até hoje. Ela nos pediu para transformar a história deles em uma música”, conta Harrisson Lemos, que assume os vocais da AR-15 ao lado da cantora Carol Lemos.

Os vocalistas da banda assinam juntos a letra e Harrisson também é o produtor da faixa. “‘Nossa Relação’ segue os padrões da AR-15, a famosa batida do melody com um toque de romantismo. Mas eu também acrescentei ao longo da música alguns elementos da música mais eletrônica, uma tendência que a gente tem observado no mercado”, diz ele.

A expectativa deles é grande para mostrar a música, ao vivo, para o público neste sábado. “A gente, hoje, vive um novo momento, vendo a possibilidade real do tecnomelody fazer sucesso o Brasil inteiro, e já trago em ‘Nossa Relação’ elementos diferentes para alcançar esse público novo”, diz Harrisson. "Estamos preparando uma super estrutura, e trazendo atrações com uma história de sucesso, nesse segmento ‘Marcante’, além de um repertório cheio de nostalgia, traremos sucessos também da atualidade, para assim agradar a todos os públicos. Será, com certeza, uma noite memorável!", promete Carol Lemos.

Além da Banda AR-15, a festa “I Love Marcante” traz os shows de Billy Brasil, Banda Xeiro Verde, MSynck, e os DJs Dinho e Fábio Cebolinha. No repertório da banda, Carol diz que não podem faltar marcantes como “Eu e o mar”, “Sofro de amor”, “Verdadeiro amor”, “Meu primeiro amor” e “Solidão”. “São tantas músicas que marcaram época que fica difícil de escolher, mas garanto que vamos caprichar no repertório”, completa.

"Já rodamos bastante esse 'Brasilzão' e também fora do nosso país. Após longos anos de trabalho, estamos tendo grandes oportunidades, agenda bem corrida, e isso nos deixa com a sensação de dever cumprido e que estamos no caminho certo. Por isso continuamos tratando nossos fãs com muito amor e respeito, e dando sempre o melhor a nossa música e a nossa cultura", finaliza Carol.

SERVIÇO

Lançamento do single “Nossa Relação”, da banda AR-15

Quando: Sábado (14/10), a partir das 21h

Onde: Mormaço (Rua Carneiro da Rocha, 1, Cidade Velha)

Disponível nas plataformas digitais: Spotify, Deezer e Youtube (@bandaAR15)