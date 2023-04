Banda AR-15 entra em turnê nacional e grava videoclipe

A banda AR-15 se prepara para turnê nacional. Com nove shows marcados para os próximos dias, os músicos desembarcaram em mais de cinco cidades do Brasil. A turnê vai até o dia 18 de abril e passa por Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Navegantes (SC), Blumenau (SC), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Medianeira (PR).

“Serão três semanas nessa mini turnê. Todo ano a gente faz esse circuito, desde 2019. E fomos fortalecendo essa chegada de evento paraense ao sul do país, até pela migração de paraenses para essas regiões. Deu super certo!”, conta Harrisson Lemos, o vocalista do grupo.

Para o músico, essa turnê também é para abraçar os paraenses que estão longe do Estado. “Levamos não só um show, mas um pouco do nosso Pará”, diz. Muito mais que música, a banda AR-15 permite uma experiência com as suas apresentações, o que inclui as comidas típicas: “Sim! (risos) A gente leva a culinária também, contratamos pessoas para proporcionar isso, com tacacá, vatapá, maniçoba”.

Os eventos ocorrem em parceria com produtoras locais dos Estados. Es ano, mais dois paraenses participam como convidados, para fazer um "encontro de gerações”: o DJ Dinho, do Tupinambá, e o DJ Yudi.

“Vamos com a gente em direção à lua?”, convida Harrisson, fazendo referência ao novo single da banda.

LANÇAMENTO

A banda AR-15 se prepara para lançar o videoclipe do single “A Lua”. A gravação ocorreu esta semana e ainda vai ganhar cenas do grupo na estrada nacional. A canção, que foi lançada no início deste ano, já está na boca dos fãs. Por onde a banda se apresenta, o público ecoa a letra do single.

O videoclipe retrata a história de amor complexa, entre idas e vindas, e de ir até a lua com esse amor. Além disso, a canção misturou um pouco os ritmos dançantes dos dois trabalhos artísticos.

“É um clipe muito lindo, com roteiro pronto, produção e equipe técnica afiada para gravar durante a nossa turnê no centro oeste, sul e sudeste do Brasil”, adianta Carol Lemos, vocalista da banda.

“A Lua” foi inspirada no trabalho do cantor angolano Matias Damásio.

“O Matias é uma referência de composição para a gente, estudamos muito o trabalho dele, e ‘A Lua’ é uma versão para uma música que gostamos bastante”, comenta o cantor. A música original, angolana, é no ritmo da kizomba, “uma batida muito envolvente e que se encaixa muito bem com a nossa batida”, acrescenta Harrison. Claro, chegando no Pará, ela ganha alguns elementos para ficar com a pegada da banda AR-15.

A parceria entre Harrisson e Carol nos vocais dão personalidade a banda que ganha destaque com essas versões. “A gente gosta e fala muito das coisas que acontecem com as pessoas. Isso cria identificação”, pontua a vocalista.

“Essa música fala daquele casal que vive brigando e voltando e chega um momento que pode definir por continuar ou terminar de forma definitiva. Nessa história é um casal que deu certo, que fica mesmo juntinho um com o outro. Que diz: ‘pega tuas coisas e vem morar na minha vida’”, conta Carol.