Banda AR-15 grava DVD 'Diamantes' em Belém com convidados especiais; confira

A Banda AR-15, formada pelos cantores Harrison Lemos e Carol Lemos, gravou na noite de quarta-feira (11), em Belém, o DVD Diamantes. A gravação contou com as participações especiais de Manu Bahtidão, Allanzinho, Thiago Costa, Richelle Halliday, Bruno e Trio, Os Brothers, Billy Brasil, Léo Carvalho, DJ Elison, DJ Tom Maximo e Rebeca Lindsay, que gravou com a banda a música "Inaceitável".

“Parece que hoje é a primeira vez que eu vou estar no palco, é um misto de emoções, todos os amigos maravilhosos, talentosos, e eu tenho certeza que hoje vai ter uma nova história da nova música para eles”, disse Carol Lemos à Redação Integrada de O Liberal.

Harrison Lemos revelou com exclusividade que haverá uma segunda parte do audiovisual com a participação de Valéria Paiva, Hellen Patrícia e outros artistas. “Em janeiro nós já vamos gravar a segunda parte desse, o Diamante, porque, na verdade, todos que nós convidamos são verdadeiros diamantes da música paraense, são pedras preciosíssimas que nós temos aqui e que a gente precisa mostrar para o mundo, precisa mostrar para esse Brasilzão aí. Hoje, que os olhos do mundo estão ligados aqui, estão voltados para o estado do Pará, para a nossa música, então é uma oportunidade a gente não só a banda AR-15, mas a gente também levar outros artistas com a gente para poder fortalecer esse movimento”, declarou.

“Tô feliz demais em participar desse projeto com essa banda que sou fã, com esses artistas incríveis que amo de paixão. Nossa música tá linda”, declarou Valéria Paiva. “Lancei Anjo do Amor, que teve mais de um milhão de visualizações, depois tivemos o Balanço do Norte, e agora lancei Inaceitável com a AR-15. E hoje a gente vai tirar daqui o visual, o clipe dessa música que nós acabamos de lançar, e por dia 20 agora tem mais lançamento chegando”, revelou Rebeca Lindsay.

Quem esteve presente no DVD como convidado foi o jogador Yago Pikachu. “Uma banda que marcou a infância de muita gente, principalmente a minha. Então, é muito gratificante estar aqui participando, recebendo o convite do AR-15. Então, a gente tem que curtir muito nesse momento que vai ser importante para eles e para a gente, que é paraense, que vai levar, espero que ainda mais a nossa música paraense para o resto do Brasil todo”, disse.

“Eu estou muito feliz. A banda AR-15 é uma banda que eu sou muito fã. E a gente tem que dar honra a quem dá honra para a gente. São meus amigos, meus parceiros. E eu fiquei muito feliz com o convite. Jamais poderia negar. Eu estou muito grata, de verdade. É uma noite linda. Mais uma noite de celebração para a música paraense”, declarou Manu Bahtidão, uma das convidadas da gravação.

O lançamento do audiovisual Diamantes será disponibilizado em breve em todas as plataformas digitais e no YouTube. Uma das músicas, Inaceitável, em parceria com Rebeca Lindsay, já está disponível.