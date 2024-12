Banda AR-15 grava primeiro DVD com participações especiais no Açaí Biruta

A Banda AR-15 grava seu primeiro DVD, intitulado "Diamantes", nesta quarta-feira (11/12), no Açaí Biruta, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. O projeto audiovisual é assinado pela Cyber Produções, de Maico Sarraf, conhecido por trabalhar com outros artistas, como Manu Bahtidão e Joelma. O público poderá participar do evento e os ingressos, gratuitos e limitados a 500 convidados, estão disponíveis por meio do link no Instagram oficial da banda.

Comandada por Harrisson Lemos e Carol Lemos, a banda de tecnomelody é reconhecida como uma das pioneiras do gênero musical no Pará, acumulando 18 anos de trajetória e uma carreira que inclui turnês nacionais e internacionais.

O projeto "Diamantes" traz uma seleção de músicas inéditas da banda, além de participações de artistas convidados, como Rebeca Lindsay, primeira vocalista da AR-15, que se junta à banda após 10 anos para lançar uma nova canção. Outros nomes confirmados incluem Allanzinho, Thiago Costa, Manu Bahtidão, Billy Brasil, Os Brothers, DJ Elison e DJ Tom Máximo do Carabao.

A estrutura do evento contará com equipamentos de som, luz e painéis de LED, que fazem parte das características marcantes da banda. No repertório, serão apresentados grandes sucessos, como "Meu Primeiro Amor", "Eu e o Mar" e "Sofro de Amor", além de novas canções.