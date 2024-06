Banda AR-15 inaugura apresentações do 'Parárraiá' no Mangueirão

A tradição das festas de São João, que animam o Pará neste mês de junho, ganhou um megaevento que celebra as manifestações culturais da época e insere nelas a identidade amazônica. Trata-se do ‘Parárraiá’, uma programação diversa e gratuita que foi aberta na noite desta quinta-feira (13), no estacionamento do estádio do Mangueirão, em Belém.

Um grande público lotou o estacionamento do Mangueirão já no início da programação (Foto: Thaís Neves)

VEJA MAIS

O evento começou às 18h e foi aberto com a apresentação da banda AR-15, grupo de tecnomelody que animou a platéia do 'Pararraiá' com seus maiores sucessos.

Ainda na noite de hoje, o público vai poder acompanhar os shows da aparelhagem SuperPop, Henry Freitas, Mari Fernandez e Luan Santana, uma das apresentações mais aguardadas da programação.