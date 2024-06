Cantor que já fez show particular para Cristiano Ronaldo se apresentará no Parárraiá; saiba quem é

O Parárraiá começa nesta quinta-feira (13), e traz diversas atrações para transformar a Quadra Junina do paraense em um verdadeiro festival. O evento é gratuito e busca criar uma festa de São João própria da Região Amazônica.

As atrações nacionais deste primeiro dia de festival são Henry Freitas, Luan Santana e Mari Fernandes. Mas você sabia que um deles já fez um show particular para ninguém menos que Cristiano Ronaldo ?

VEJA MAIS

No início do ano, mais precisamente na virada de 2023 para 2024, o craque portugues convidou o cantor sertanejo Luan Santana para realizar um show particular na noite de Réveillon. O motivo? Luan é um dos cantores preferidos de Maria Dolores Aveiro, mãe do jogador. E o dia 31 de dezembro marca justamente o aniversário de Dolores. Além disso, o brasileiro ainda foi presenteado por Cristiano. O ‘gajo’ deu para Luan um relógio Rolex avaliado em cerca de R$ 432 mil.

O cantor sertanejo é uma das atrações principais desta noite no evento gratuito, que ocorre no estacionamento do Mangueirão, com início às 18h. Além dele, estarão presentes os paraenses com as bandas 'Reis das Marcantes' e DJ Assayag. A aparelhagem Super Pop encerra as festividades da quinta, conduzindo o público madrugada a dentro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)