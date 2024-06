Se programe! Saiba as atrações de cada dia do Parárraiá

Chegou a semana mais esperada pelos amantes do São João: a do Parárraiá. A partir de quinta-feira (13), até domingo (16), Belém se torna um verdadeiro terreiro junino e entra para a rota dos eventos nacionais.

O estacionamento do Mangueirão estará todo temático, como junho pede, com o marior festival de São João do Norte do Brasil. No local terão shows nacionais e regionais, apresentações de quadrilhas juninas, feira de Economia Criativa, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda inspirado na cultura paraense e espaço gastronômico.

Além disso, todos os dias terão duas apresentações de quadrilhas juninas: 13 – Amor de Mensageiro / Encanto da Juventude; 14 – Mocidade Junina / Sedução Ranchista; 15 – Rainha da Juventude / Balão de Ouro; e 16 – Paraiso Junino / Tradição Junina

A entrada para o local é gratuita, apenas 10% é vendido, que são os camarotes. Os bilhetes para o estacionamento também já estão sendo vendidos, R$40 carro e R$20 moto.

Se programe:

13 de junho: Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e Super Pop.

14 de junho: Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes, Fruto Sensual e Crocodilo.

15 de junho: Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ, Xeiro Verde, Príncipe Negro.

16 de junho: Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao.