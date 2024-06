Parárraiá: Henry Freitas e Wesley Safadão falam sobre expectativa para apresentação em Belém

A primeira edição do aguardado Parárraiá começa nesta quinta-feira (13) e promete aquecer e agitar a cidade de Belém. Com uma programação extensa que dura até o próximo domingo (16), a festa de São João reunirá mais de 20 atrações, entre elas, os cantores Henry Freitas e Wesley Safadão, que estão animados para a mega-apresentação no estacionamento do estádio Mangueirão, na Augusto Montenegro.

Henry Freitas estourou este ano no meio musical e está com a agenda lotada para este mês. Serão 52 apresentações realizadas, entre elas, o Parárraiá, evento no qual o pernambucano fará parte nesta quinta-feira.

"Faremos 52 shows em junho, um recorde para um artista solo no forró. Com a permissão de Deus, será um mês muito especial, de muitas alegrias e realizações. A recepção do público tem sido um show a parte, me sinto muito acolhido e abraçado, o que me dá mais forças ainda para seguir entregando ao máximo em cada show.", comemora o cantor.

O artista de 25 anos sempre está ligado nas tendências da internet é conhecido pela interação com seus fãs. De acordo com ele, a ideia é sempre procurar se manter próximo do público por meio das redes sociais para estar mais próximo de quem gosta do seu trabalho.

"[As redes sociais] são um ponto de contato muito bom com todos os fãs. Eu estou sempre ligado respondendo comentários, respondendo direct, interagindo com a galera. Acho que isso faz uma grande diferença nesse 'abraço' que o público tem me dado", diz.

Para Henry, o Parárraiá é uma grande oportunidade para mostrar seu trabalho para o máximo de pessoas possíveis, já que será um grande evento na capital. Ele diz que se sente honrado em participar desta primeira edição, ao lado de outros grandes artistas.

"O Parárraiá já nasce gigante. Estou muito ansioso para voltar a essa cidade maravilhosa, faz apenas 2 meses que fizemos um evento com uma energia incrível e esgotamos todos os ingressos. Belém, assim como todo o estado do Pará, tem me recebido muito bem. Preparei um show super especial e vou entregar tudo", promete o forrozeiro.

Em entrevista ao Grupo O Liberal, Safadão disse que a expectativa é grande para o show na capital. De acordo com o artista, os paraenses são muito receptivos e sempre o tratou muito bem. Por sempre receber carinho do público do estado, Wesley diz que se sente em casa quando está no Pará.

Além dos sucessos mais recentes, os fãs do forrozeiro também terão a oportunidade de relembrar os velhos tempos com vários sucessos do início da carreira do cantor, que diz ficar muito animado com os pedidos do público. "Eu fico feliz demais de saber que o povo ainda curte e pede todos os shows para eu cantar [as canções mais antigas]. É por isso que a gente criou o projeto 'TBT do Safadão', para a gente matar juntos a saudade."

"O povo paraense sempre me recebeu com muito amor. Vamos fazer um show lindo, afinal estamos no São João, coisa boa demais. Eu acho fantástico ter eventos desse porte e acessível a todos. 'Tentativas em vão', 'Ar condicionado no 15', 'Camarote', 'Pega o Guanabara' são algumas das músicas que não podem faltar", afirmou o cantor.

Safadão passou recentemente por problemas de saúde e precisou inclusive cancelar um show para se cuidar. Agora, de volta aos palcos, ele diz está entendendo que necessita descansar para continuar fazendo o que tanto ama. "Aos poucos estou aprendendo que descansar também é trabalho, que precisamos nos cuidar, ainda mais a gente que é artista, que o instrumento do trabalho é a voz", comenta.

Programe-se:

13 de junho: Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e Super Pop;

14 de junho: Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes, Fruto Sensual e Crocodilo;

15 de junho: Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ, Xeiro Verde, Príncipe Negro;

16 de junho: Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao.