Mari Fernandez é atração do primeiro dia de Parárraiá; veja as outras atrações

A partir da próxima quinta-feira (13), a capital paraense vira um verdadeiro polo do São João da Região Norte. Os maiores artistas do Brasil desembarcam em Belém para o Parárraiá, que ocorre até o dia 16 deste mês.

Fazem show no estacionamento do Mangueirão, no bairro do Mangueirão: Nattan, Mari Fernandez, Wesley Safadão, João Gomes, Henry Freitas, Luan Santana, Hugo e Guilherme, Matheus Fernandes, Manu Bahtidão, Joelma, Dennis DJ e Xand Avião.

Já na primeira noite, a queridinha Mari Fernandez faz a abertura do maior evento junino da Amazônia.

“Eu sou muito grata ao carinho do povo paraense que sempre me recebeu tão bem e com muita alegria. A energia de vocês é diferenciada. Para mim é uma honra muito grande abrir o São João, nessa festa linda. Preparamos um show especial que está massa e vocês vão curtir. Quero ver todo mundo lá”, disse a cantora.

Além das atrações nacionais e locais, o Parárraiá vai valorizar ainda a cultura local através da culinária com um espaço gastronômico cheio de pratos paraenses com o renome de chefs da região. Será o momento único para desfrutar a Feira de Economia Criativa, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda inspirado na cultura paraense, e vivências em comunidades tradicionais.

Os visitantes terão no espaço um ambiente festivo e sustentável, onde o palco será uma verdadeira homenagem à Floresta Amazônica, com representações dos quatro elementos da natureza: água, ar, terra e fogo, além de usar a vitória-régia, a flora amazônica e uma fogueira junina para criar uma atmosfera festiva única.

E o melhor: a entrada para os ambientes é gratuita, incluindo os shows. 90% da capacidade de público do local não terá sua entrada cobrada, apenas 10% do espaço, que serão os camarotes, estão à venda.

“São João para mim é a melhor festa e período do ano. Acho importante esse tipo de evento para promover nossas tradições e o povo ter acesso. Eu amo o clima, as músicas, as comidas típicas, as brincadeiras…”, conta Mari Fernandez.

Com apenas 23 anos, a cearense é um fenômeno nacional. Com dezenas de hits nas playlists mais ouvidas das plataformas de streamings, é atualmente a voz do piseiro, sertanejo e forró, uma referência feminina na cena musical brasileira. Por isso, Mari Fernandez está com a agenda cheia para esse mês de junho.

Cada show recebe um toque especial, refletindo a riqueza e diversidade das tradições juninas brasileiras. Quando chegar dia 30 de junho, Mari terá passado por 36 cidades e percorrido mais de 20 mil quilômetros por todo o Brasil.

Para dar conta da maratona, a artista recentemente revelou que tem cuidado mais da saúde, adicionando na sua rotina exercícios físicos e uma boa alimentação, que refletem ainda na saúde da sua voz. Ela chegou a emagrecer mais de 14 kg e passou por alguns procedimentos estéticos.

“Sim, eu venho em um processo de autocuidado, pois minha rotina de shows e viagens é bem puxada. Eu senti a necessidade de cuidar da voz com a fonoaudiologia que me orientou a evitar certos alimentos que agravavam o meu refluxo, que é péssimo para as cordas vocais. Com isso, procurei ajuda de uma nutricionista e de um nutrólogo para fazer um acompanhamento. Além disso, eu estava ficando cansada nos shows e decidi começar a treinar para melhorar minha resistência e condicionamento físico. Nesse processo, fui vendo os resultados e me motivando a seguir nesse caminho. Agora, não tem volta”, explica.

Recentemente, Mari Fernandez lançou o clipe de “Página de Ex”, música que faz parte do EP “Mari No Barzinho Ao Vivo no RJ – Do Jeito Que O Povo Gosta”. Para a gravação do projeto, que conta com quatro faixas, a cantora aparecia de surpresa em bares e botecos de cidades brasileiras e fazia uma apresentação.

O clipe “Página de Ex” foi gravado no bar Boa Praça, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Com um repertório de sucessos, Mari Fernandez vai mandar os seus maiores hits no Parárraiá. Sem esquecer os feats com outros cantores, que estão na boca da galera.

“Sempre fui muito eclética, desde pequena fui de escutar de tudo, desde sertanejo e forró, que é o que mais amo, até mpb, pop, pagode… Na época que comecei a cantar nos barzinhos, por exemplo, era comum eu cantar outros estilos também. Sou nova, né? E muito curiosa também. Hoje tem muitos artistas incríveis com músicas lindas de sucesso e os feats que participo vejo como uma forma de colaborar junto dessa galera, mostrando essa versatilidade. Mas apesar de tudo, eu sempre busco manter a minha essência. Até nas parcerias, eu tento dar um toque, o meu jeitinho ‘pra lascar o coração’”, finaliza Mari.

Datas e atrações:

13 de junho: Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez.

14 de junho: Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes

15 de junho: Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ.

16 de junho: Xand Avião, Joelma, João Gomes.

Local: estacionamento do Mangueirão - Rodovia Augusto Montenegro, SN - Mangueirão