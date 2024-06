Atrações locais e quadrilhas juninas são confirmadas no Parárraiá

Se as atrações nacionais do Parárraiá já deixaram o público empolgado, as regionais também chegaram para deixar o line up do festival ainda mais animado. Durante os dias 13, 14, 15 e 16 de junho Belém se torna capital do maior festival junino da Região Norte do país.

Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Wesley Safadão, Hugo e Guilherme, Matheus Fernandes, Nattan, Manu Bahtidão, Dennis DJ, Xand Avião, Joelma e João Gomes, se apresentam no estacionamento do Estádio Mangueirão.

Um line up que valoriza as músicas juninas, mas também, o brega, calypso, forró e piseiro, tudo o que o período pede.

Além desses artistas, que já tem representantes do Pará, foi liberada a programação com bandas e aparelhagens locais. Terá: Os Reis das Marcantes, Super Pop, Fruto Sensual, Crocodilo, Xeiro Verde, Príncipe Negro, Pinduca e Carabao.

O projeto Reis das Marcantes é a primeira atração verdadeiramente paraense no Parárraiá. Unindo as bandas Msynck, AR15, Os Brothers, a aparelhagem Mega Príncipe Negro e o DJ Dinho Tupinambá, os astros da música regional vão levar muito brega marcante para o público.

DJ Dinho Tupinambá é o artista mais antigo desse ramo. Em atividade há mais de 43 anos, o DJ começou a tocar aos 12 anos na aparelhagem Tupinambá do seu pai. Inclusive, Dinho foi um dos precursores por disseminar essa cultura no Brasil inteiro, participando de diversos programas nacionais.

“É muito bom participar desse tipo de evento e vê que a tem apoio do setor de produção de festa, mas acima de tudo, apoio do público do nosso Estado, que pede sempre pela presença de artistas locais. A gente já labuta há muito tempo, sempre contribuindo para nesse mercado, além disso, trabalhamos verdadeiramente pela valorização da cultura local. Estar em um festival grandioso como esse, que entra na rota nacional, é super importante”, enfatiza o DJ Dinho.

Mesmo com a agenda cheia, o profissional conseguiu abrir uma brecha para estar no Parárraiá, já que como ele disse, o festival é o maior evento de São João do Norte do Brasil.

“As aparelhagens no mês de junho se destacam bastante, a procura é muito grande no mês junino. Tocamos em muitas festas, em terreiros, quadras, escolas, bastante nos interiores e até mesmo em eventos realizados em ruas. A procura é muito grande mesmo, até porque levamos a música regional, então somos uma atração muito procurada. O mês de junho sempre teve uma agenda muito intensa para as aparelhagens, as demandas chegam com um número maior nesse mês. Eu sempre digo que para quem trabalha com aparelhagem, junho chega com o nosso 13º salário”, analisa o DJ.

A mistura do Parárraiá ainda ficará mais temática com as apresentações das quadrinhas juninas. Amor de Mensageiro, Encanto da Juventude, Mocidade Junina, Sedução Ranchista, Rainha da Juventude, Balão de Ouro, Paraíso Junino e Tradição Junina vão se apresentar no festival.

O Parárraiá chega para valorizar o período junino junto com os elementos regionais. Com um espaço prioriza elementos sustentável, fazendo do palco uma verdadeira homenagem à Floresta Amazônica, com representações dos quatro elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. Tendo como destaque a vitória-régia e a flora amazônica. A fogueira junina, representação do São Joao, cria uma atmosfera perfeita para a curtição.

O festival ainda terá um espaço gastronômico de valorização da culinária típica paraense, incluindo pratos tradicionais como tacacá, pato no tucupi e peixes da região amazônica. Além disso, a festa promete uma série de experiências únicas, como a feira de economia criativa, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda inspirado na cultura paraense, e vivências em comunidades tradicionais.

Vale lembrar que o espaço é 90% gratuito, apenas 10% do ambiente, que é o camarote, está sendo vendido. O estacionamento para o local também já está com a venda liberada.

Agende-se

13 de junho: Amor de Mensageiro, Encanto da Juventude, Luan Santana, Henry Freitas, Mari Fernandez, Os Reis das Marcantes e Super Pop

14 de junho: Mocidade Junina, Sedução Ranchista, Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e Matheus Fernandes, Fruto Sensual e Crocodilo.

15 de junho: Rainha da Juventude, Balão de Ouro, Nattan, Manu Batidão, Dennis DJ, Xeiro Verde, Príncipe Negro.

6 de junho: Paraíso Junino, Tradição Junina, Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e Carabao.

Hora: a partir das 18h

Local: estacionando do Mangueirão - Rodovia Augusto Montenegro, SN - Mangueirão