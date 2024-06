Mais de mil agentes devem garantir a segurança do Parárraiá, no Mangueirão, em Belém

Um efetivo de mais de mil agentes devem garantir a segurança do Parárraiá, um festival junino gratuito com atrações nacionais promovido pelo Governo do Pará, de quinta-feira (13) até domingo (16), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. O esquema de segurança que será empregado no evento foi detalhado na manhã desta quinta em coletiva de imprensa com os secretários de Estado de Cultura, Bruno Chagas, e de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, e Calilo Kzam, diretor da Bis Entretenimento. O local está preparado para receber mais de 100 mil pessoas durante os shows.

“O Parárraiá está na sua primeira edição para ser o maior evento junino da Amazônia. Para isso, estarão integrados os órgãos de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran [Departamento de Trânsito do Estado do Pará], além de parcerias com outros órgãos municipais, para garantir o acesso das pessoas e para que o público possa aproveitar o evento com segurança. As câmeras ao redor do Mangueirão estarão sendo todas monitoradas”, destaca Ualame.

VEJA MAIS

Já o secretário estadual de Cultura, Bruno Chagas, destaca que o evento também tem o objetivo de fortalecer a cultura popular, que é realizado em parceria com a Bis Entretenimento. “O Parárraiá é um projeto que nós estamos incentivando e nós temos várias ações voltadas ao incentivo da cultura popular”, pontua.

Calilo reforça que, com a estrutura montada para as atrações, a expectativa é receber um grande público: “A gente pode esperar o máximo de pessoas, que a gente está preparado para isso”.

Secretário de Cultura frisa a importância do festival durante a coletiva (Igor Mota / O Liberal)

O estacionamento do espaço durante o festival será apenas pela Transmangueirão, que fica próximo a Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), no portão do lado B. Já a entrada do público, acontecerá pela avenida Augusto Montenegro.

Ualame destacou a presença do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel), “onde todas as forças de segurança estarão atuando de forma integrada”, servindo como posto de comando, ponto de registro de ocorrências policiais, incluindo no monitoramento das câmeras ao redor e do estacionamento do Mangueirão.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) atuarão na fiscalização e orientação do trânsito nas vias de acesso ao estacionamento do estádio, com foco na segurança dos condutores e transeuntes, assim como na maior fluidez do trânsito.

Agentes da Polícia Civil desenvolvem atividades na Delegacia Especializada no Atendimento à Grupos Vulneráveis (DAV) que funcionará no local, com ações voltadas ao combate à violência contra a mulher, crianças e adolescentes. Além do atendimento e registros de ocorrências no CICC Móvel.

A Polícia Militar estará atuando no patrulhamento ostensivo e preventivo, tanto no estacionamento do Mangueirão, quanto no entorno do evento, e ainda nas vias de acesso, a fim de inibir ações criminosas e garantir a maior segurança do público.

Equipes da Segup devidamente identificadas estarão realizando ainda o cadastro dos IMEI’s dos celulares dos participantes no sistema “Alerta Celular Pará”, o que agiliza a devolução dos celulares, se houver ocorrências.

Confira o que não pode ser levado para o festival

Mochila

Bebidas e alimentos

Objetos cortantes e de viro

Copos ou outros materiais que possam colocar em risco a vida dos participantes

Armas branca e de fogo

Cadeiras e bancos

Fogos de artifício

Guarda-chuva

Capacete

Bastão para tirar fotos

Câmera fotográficas

Programação

Com entrada gratuita, o festival contará com shows nacionais e regionais, além de apresentações de quadrilhas juninas, feira de Economia Criativa, workshops sobre gestão financeira e investimentos, desfile de moda - inspirado na cultura paraense - e espaço gastronômico. A programação do primeiro dia terá shows de Luan Santana, Mari Fernandez e Henry Freitas, além da banda local 'Reis das Marcantes' e DJ Assayag.

Confira os horários dos shows do ParáArraiá no 1º dia

18h – Abertura: Dj Assayag

20h – Banda Local: Os Reis Das Marcantes

21h30 – Henry Freitas

Luan Santana - (a definir)

Mari Fernandez - (a definir)

Aparelhagem Super Pop – (a definir)