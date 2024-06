Parárraiá: veja quem se apresenta nesta quinta-feira (13/06), os horários e curiosidades

O Parárraiá começa nesta quinta-feira (13), e chega transformando Belém em um verdadeiro terreiro junino. O evento gratuito busca criar uma festa de São João própria da Região Amazônica, e construir um festival local que possa competir com os nacionais. O Festival ocorre no estacionamento do Mangueirão e a entrada é gratuita. Portões abrem às 18h.

VEJA MAIS

A programação do primeiro dia conta com shows de Luan Santana, Mari Fernandez e Henry Freitas, além da banda local 'Reis das Marcantes' e DJ Assayag. A aparelhagem Super Pop encerra as festividades da quinta, conduzindo o público madrugada a dentro.

Além dos cantores, o festival terá apresentações das quadrilhas 'Amor de Mensageiro' e 'Encanto da Juventude' e um espaço gastronômico.

O Parrárraiá marca o retorno do cantor sertanejo Luan Santana à cidade, depois do cancelamento do 'Luan City Festival' em Belém, no ano passado.

Horários dos shows do ParáArraiá

18h – Abertura: Dj Assayag

20h – Banda Local: Os Reis Das Marcantes

21h30 – Henry Freitas

Luan Santana - (a definir)

Mari Fernandez - (a definir)

Aparelhagem Super Pop – (a definir)

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)