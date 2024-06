Atração no Parárraiá, Henry Freitas destaca a importância de eventos de São João no Norte

Uma das atrações mais aguardadas pelo público do 'Parárraiá' nesta quinta-feira (13) foi o cantor Henry Freitas. Aos 25 anos, o músico de forró é considerado um fenômeno do gênero e ficou conhecido com a música “Tem Café”, um de seus maiores sucessos, hit que chegou a entrar para a lista Hot 100 da Billboard Brasil.

Em sua terceira visita à cidade, o cantor não escondeu a alegria e empolgação para se apresentar no evento. Antes de subir ao palco, ele contou que tem um carinho especial por Belém.

“Muito feliz de estar aqui em Belém, é a minha terceira vinda para cá, a primeira vez assim, aberta para todo o público. Eu tenho um carinho muito especial pelo Pará inteiro e estar aqui, na 1ª edição do Parárraiá, me deixa feliz. [Quero] agradecer as quase 100 mil pessoas que estão aí hoje para curtir a gente, curtir o Luan Santana, curtir a Mary... Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial hoje”, disse o cantor.

Sobre a novidade do festival 'Parárraiá', o artista destacou a importância de se impulsionar eventos de São João também na região Norte.

“A gente é do Nordeste e eu não via muito a presença de artistas nordestinos aqui nessa época de junho. Isso me deixa muito feliz porque a nossa cultura vai crescendo cada vez mais e eu espero que venha a segunda edição, a terceira... Espero estar presente em todas elas”, afirmou o artista animado.