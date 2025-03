Rebeca Lindsay grava audiovisual 'Conexões' em Belém com grandes nomes da música

A cantora Rebeca Lindsay realizou, nesta quarta-feira (12), a gravação do seu mais novo projeto audiovisual, Conexões, em Belém. O evento reuniu grandes artistas da música paraense, como Valéria Paiva, Banda AR-15 e Manu Bahtidão, além de convidados nacionais como Priscila Senna, Allanzinho e Silfarley. Com uma superprodução, o show contou com um cenário grandioso, tendo a vista da Ilha do Combu ao fundo.

Com um palco iluminado e um público animado, Rebeca Lindsay subiu ao palco emocionada para dar início ao que ela mesma considera um dos momentos mais importantes de sua carreira. Para a cantora, o sucesso da gravação foi ainda maior do que o esperado. “Saiu melhor do que o planejado. A gente não imaginava que fosse virar isso tudo, que fosse ter essa proporção, mas tenho parceiros e amigos maravilhosos que embarcaram nessa empreitada comigo. Conexões já é uma realidade”, disse Rebeca, que celebrou o envolvimento de todos na realização do projeto.

A artista também revelou que o lançamento do audiovisual acontecerá de forma gradual, com a primeira faixa prevista para ser disponibilizada já no próximo mês. “A gente está prevendo que, já no mês que vem, lance a primeira faixa. Vamos tentar lançar o mais breve possível, faixa por faixa, porque a galera merece. Todo mundo esteve presente aqui, foi um acontecimento, então não dá para demorar muito”, destacou.

A gravação contou com participações especiais que ajudaram a construir a trajetória de Rebeca Lindsay na música. Entre elas, a cantora Valéria Paiva, que fez questão de estar presente e reforçar sua admiração pela amiga e colega de profissão. “Ela é minha casca de bala, está sempre juntinha. Tenho um carinho enorme por ela e uma admiração, não só como artista, mas como pessoa. Hoje é uma honra estar aqui, porque Rebeca é uma das maiores vozes da música paraense”, afirmou Valéria.

Outro nome fundamental nessa história é a Banda AR-15, grupo que marcou o início da carreira de Rebeca Lindsay. O cantor Harrisson Lemos relembrou a trajetória da artista e a importância desse reencontro. “É uma felicidade muito grande, né? Eu faço parte dessa história desde o início, fui o cara que descobriu a Rebeca. Quando vi o potencial dela, a voz, o carisma, a estrela que ela tinha lá em Fortaleza, fiz o convite para que ela viesse até Belém, porque sabia que, assim que chegasse aqui, ela iria construir uma história brilhante. Foi quando montamos a banda e foi um sucesso. Hoje, Rebeca segue carreira solo, a banda segue o trabalho, e é um motivo de muita honra estar aqui”, disse Harrisson.

Carol Lemos, também integrante da Banda AR-15, reforçou a importância do momento. “Eu venho dando continuidade na história que a Rebeca iniciou com a AR-15 lá atrás. Então, é um dia muito feliz, onde estamos emanando boas energias e torcendo para que tudo dê certo. Está lindo, tudo feito com muito carinho. Vamos enaltecer cada vez mais a nossa cultura paraense”, destacou.

O audiovisual também contou com a presença de outras cantoras que exaltam a música regional e nacional. A pernambucana Priscila Senna fez questão de demonstrar sua gratidão pelo convite e o carinho que tem pelo Pará. “Estou muito feliz e grata. Sou fã, ela é maravilhosa! A música escolhida foi perfeita, tudo se encaixou. O convite foi feito há poucos dias, e eu disse: ‘vou lá, quero participar, ter a honra de cantar com você’. Amo estar no Pará e sempre que puder, estarei aqui”, afirmou Priscila.

Já Manu Bahtidão destacou a parceria de longa data e a cumplicidade que sempre teve com Rebeca. “Torço muito por ela. Para mim, é um sonho estar vivendo esse momento junto com ela. Tudo que vivemos, nossa amizade, nossa cumplicidade, é real. Espero que esse projeto traga muitas bênçãos e que o Brasil inteiro ouça essa grande artista que ela é”, declarou Manu.