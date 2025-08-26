Chiquinha, de 'Chaves', é internada com sintomas de ansiedade

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a personagem Chiquinha no seriado “Chaves”, foi internada na última semana com sintomas de ansiedade severa. A informação foi divulgada pela revista mexicana “TVNotas”.

De acordo com a publicação, a artista de 78 anos foi hospitalizada na quarta-feira (20), e os primeiros exames apontaram um possível dano neurológico. Posteriormente, foi diagnosticada com deficiência de sódio, quadro relacionado à deterioração neurológica.

Filha confirma alta médica e tranquiliza fãs

Em entrevista à “TVNotas”, Verónica Fernández, filha da atriz, afirmou que María Antonieta já recebeu alta e se recupera em casa. “Baixou um pouquinho o sódio, mas ela está bem”, disse.

Uma amiga próxima da atriz também relatou que ela já havia apresentado crises de ansiedade anteriormente, mas que “desta vez foi mais forte” e gerou preocupação entre familiares e amigos.

Problemas de saúde já haviam sido percebidos

Segundo o jornal “El Tiempo”, sinais de problemas de saúde já haviam sido notados semanas antes. Em uma entrevista concedida no Peru, María Antonieta apresentou dificuldade de fala e para engolir a saliva, sintomas que chamaram a atenção do público e da imprensa latino-americana.