Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Chiquinha, de 'Chaves', é internada com sintomas de ansiedade

Atriz María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, teve deficiência de sódio e já recebeu alta, segundo familiares

O Liberal
fonte

Montagem mostrando fotografia da atriz e sua personagem (Divulgação/ Instagram/ @lachilindrina_oficial/ SBT)

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a personagem Chiquinha no seriado “Chaves”, foi internada na última semana com sintomas de ansiedade severa. A informação foi divulgada pela revista mexicana “TVNotas”.

De acordo com a publicação, a artista de 78 anos foi hospitalizada na quarta-feira (20), e os primeiros exames apontaram um possível dano neurológico. Posteriormente, foi diagnosticada com deficiência de sódio, quadro relacionado à deterioração neurológica.

Filha confirma alta médica e tranquiliza fãs

Em entrevista à “TVNotas”, Verónica Fernández, filha da atriz, afirmou que María Antonieta já recebeu alta e se recupera em casa. “Baixou um pouquinho o sódio, mas ela está bem”, disse.

VEJA MAIS

image Seriados 'Chaves' e 'Chapolin' chegam a plataforma de streaming

image Quico está de volta! Carlos Villagrán reaparece em espetáculo e agita plateia, no Peru
Ator mexicano participou do Mega Circus e fez o público rir com clássicos gestos do personagem

Uma amiga próxima da atriz também relatou que ela já havia apresentado crises de ansiedade anteriormente, mas que “desta vez foi mais forte” e gerou preocupação entre familiares e amigos.

Problemas de saúde já haviam sido percebidos

Segundo o jornal “El Tiempo”, sinais de problemas de saúde já haviam sido notados semanas antes. Em uma entrevista concedida no Peru, María Antonieta apresentou dificuldade de fala e para engolir a saliva, sintomas que chamaram a atenção do público e da imprensa latino-americana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

María Antonieta

chiquinha
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura do Marajó, aos 71 anos

Paciente oncológico, o mestre paraense foi um dos autores do samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí

26.08.25 7h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

TRISTEZA

Helder Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno e decreta luto oficial

O ícone da música paraense morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

26.08.25 8h37

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda