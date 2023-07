Brigitte Bardot é socorrida às pressas com dificuldade para respirar

Brigitte Bardot, de 88 anos, foi socorrido às pressas por uma ambulância, na manhã desta quarta-feira (19), em Saint-Tropez, no litoral francês. O marido da atriz confirmou que ela estava com dificuldades para respirar por conta do calor.

De acordo com a Page Six, com informações confirmados por Bernard d’Ormale, companheiro de Brigitte, ela teve uma crise respiratória “mais forte que o normal”. Mas ela não chegou a ficar inconsciente.

"Como todas as pessoas de idade, ela não aguenta mais o calor’, explicou ele ao site.

O atendimento ocorreu por volta das 9h. O marido explicou, que os bombeiros chegaram e colocaram Bardot logo no oxigênio. "Ela ficou sob observação" por um tempo. Como todas as pessoas de certa idade, ela não aguenta mais o calor. Acontece aos 88 anos. Ela não deve fazer esforços inúteis”, afirmou.

As últimas informações são que a atriz está descansando em casa ao lado do marido.