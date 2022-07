Calor: Reino Unido registra 40,02°C, maior temperatura da sua história

A onda de calor na Europa já provocou mais de mil mortes, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal. Os dois países e mais a França sofrem também com incêndios florestais, desde o início do verão 2022 no continente. Dezenas de milhares de franceses tiveram que deixar suas casas. Já o Reino Unido registrou, nesta terça-feira (19), a maior temperatura da sua história, com os termômetros marcando 40,2° C no aeroporto de Heathrow, em Londres. Das horas antes, a cidade de Charlwood, no sul do país, marcou 39,1°C, batendo o recorde antigo que era de 38,7°C, estabelecido em 2019 na Grã-Bretanha, de acordo com o serviço nacional de meteorologia, o Met Office. As informações são do G1 Mundo e do Estadão.

Nos últimos dias, a onda de calor que tem atingido a Europa está seguindo para o norte do continente, uma região tipicamente mais fria, e onde o ar-condicionado é um item raro, além de os prédios serem construídos para reter o calor.

Isso levou o Estado do Reino Unido a emitir um alerta vermelho para o calor, o que significa que há um risco potencial de vida. Meteorologistas apontam que a situação atual pode, inclusive, antecipar em 28 anos uma previsão climática feita para o Reino Unido. A estimativa dos britânicos era de que em 2050 o verão teria temperaturas de 40ºC, o que já pode ser realidade nesta semana.

Números provisórios do Met Office mostraram que, mesmo durante a noite, a temperatura permaneceu acima de 25° C em partes do país pela primeira vez. Na segunda-feira, a cidade de Aberystwyth, no País de Gales, o recorde local havia sido batido: 35,3 °C, enquanto o aeroporto de Luton, em Londres, teve que fechar sua pista por causa dos danos causados à pista pelo calor.