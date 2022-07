Trilhos de trem pegam fogo durante a onda de calor na Inglaterra

A forte onda de calor que atinge Londres, na Inglaterra, causou um incêndio nos trilhos de uma estação de trem, na última segunda-feira (11). Segundo os jornais locais, os trens foram desviados para conseguir atender aos passageiros. Em um dia, a temperatura atingiu máximas de 33ºC na capital inglesa.

O incêndio teria começado em uma pista perto das estações entre Wandsworth Road e Victoria. Apesar de os bombeiros terem apagado as chamas, as linhas entre as duas estações foram bloqueadas. Os trens foram desviados e os passageiros puderam usar no ônibus o bilhete que seria usado no trem, não tendo nenhum tipo de custo adicional.

Ainda pela manhã, a brigada de incêndio limpou a linha e as rotas de trem voltaram ao normal. A empresa que gere a maior parte da rede ferroviária da Grã-Bretanha afirmou que vai monitorar a situação para que casos como esse não se repitam. Além disso, é provável que haja restrições de velocidade em algumas partes da rede mais afetadas pelo clima quente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)