Calor pode aumentar riscos de ataque cardíaco em homens, diz estudo

Um estudo mostrou que o calor pode aumentar os riscos de infarto ou acidente vascular cerebral (AVC) em homens. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Toronto, no Canadá. Foram analisados os óbitos entre 2001 e 2015 na Inglaterra, País de Gales e no condado de King, em Washington (EUA), durante o verão. Os locais foram escolhidos devido às semelhanças entre si, como o clima parecido e a baixa presença de ar-condicionado nas residências.

Das 39.912 mortes registradas no período, cerca de 70% dos casos registrados foram de homens. Em King, foram coletados apenas dados masculinos e se descobriu que 488 óbitos foram por conta de AVC ou infarto.

“Ao longo do período de 15 anos observado, as taxas de DCV [doença cardiovascular] em geral diminuíram substancialmente em ambas as regiões anualmente e notavelmente durante os meses de verão, em linha com a maior aceitação da população de terapias preventivas primárias e secundárias eficazes ao longo do tempo”, relata o estudo.

Os pesquisadores ressaltam que, “considerando a crescente probabilidade de verões extremos no oeste dos EUA e no Reino Unido, nossos resultados convidam a iniciativas preventivas de saúde pela população e novas políticas urbanas destinadas a reduzir o risco futuro de eventos cardiovasculares”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)