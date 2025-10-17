Capa Jornal Amazônia
Em conversa, Rei Charles III e Anitta dizem que Belém ‘não é fácil de chegar’

A artista brasileira esteve no Circular Bioeconomy Alliance, realizado nessa quinta-feira (16), no Palácio de St. James

Lívia Ximenes
fonte

Rei Charles III e Anitta (Reprodução / Instagram @anitta)

Anitta, cantora e compositora brasileira, esteve com o Rei Charles III e, em conversa, afirmaram que Belém do Pará é um local de difícil acesso. O encontro ocorreu nessa quinta-feira (16), durante o Circular Bioeconomy Alliance, no Palácio de St. James.

A artista falou ao Rei Charles que encontraria com Príncipe William nas próximas semanas, no Prêmio Earthshot 2025, realizado no Rio de Janeiro, e na 30ª Conferência das Partes (COP 30), na capital paraense. “Belém não é fácil de chegar”, afirmou o monarca. Anitta concordou.

Rei Charles III também destacou a lotação de hotéis na cidade e disse não há quartos disponíveis. O monarca não estará em Belém para a COP 30 e será representado por Príncipe William.

.
