Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Anitta e Cacique Raoni são recebidos pelo Rei Charles III na Inglaterra

Nas redes sociais, Anitta afirmou que "a premiação foi uma forma de agradecer pela coragem" e "voz" de Raoni

Estadão Conteúdo
fonte

Indicado ao prêmio Nobel da Paz em 2019, Raoni ganhou notoriedade internacional no fim da década de 1980. (Imagem: Ian Jones/ Instagram Anitta)

A cantora Anitta se encontrou com o Rei Charles III nesta quarta-feira, 15, em Londres, na Inglaterra. Acompanhada do Cacique Raoni e líderes indígenas, Anitta foi coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que homenageia o líder Kayapó e chama atenção para a importância da proteção da Amazônia.

A celebração contou com homenagens de personalidades internacionais das artes, do ativismo e da diplomacia. Os coanfitriões do Prêmio Cultural Liberatum incluem Anitta, o diretor de cinema Martin Scorsese, o ator Benedict Cumberbatch e a atriz Sharon Stone.

Nas redes sociais, Anitta afirmou que "a premiação foi uma forma de agradecer pela coragem" e "voz" de Raoni e "por manter viva a esperança de que ainda há tempo, se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam se importar."

VEJA MAIS

image Anitta pede que Lula indique uma mulher para vaga de Barroso no STF
Ela ressaltou que, até os dias atuais, a Corte só teve três mulheres entre os 172 ministros já nomeados.

image Após confirmação, fãs de Anitta aguardam ansiosos pelo show em Belém
Apresentação será no estádio do Mangueirão no dia 10 de janeiro de 2026

"Ontem eu tive a honra de encontrar com Rei Charles e o Cacique Raoni para uma conversa sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Em uma humanidade que agora sofre com as consequências das próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir a vida e o futuro. Agradecemos Vossa Majestade por ouvir esta importante mensagem", afirmou.

Indicado ao prêmio Nobel da Paz em 2019, Raoni ganhou notoriedade internacional no fim da década de 1980. Em 1987, o músico britânico Sting iniciou uma série de viagens pela Amazônia, onde conheceu o cacique, em 1989. A amizade com o líder da tribo dos caiapós levou Sting a se engajar na causa ecológica e na luta pela demarcação das terras indígenas no Xingu. A parceria levou à criação da Rainforest Foundation, entidade que atua na proteção da floresta e de seus povos tradicionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SUSTENTABILIDADE/ANITTA/RAONI/REI CHARLES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda