Anitta e Cacique Raoni são recebidos pelo Rei Charles III na Inglaterra

A cantora Anitta se encontrou com o Rei Charles III nesta quarta-feira, 15, em Londres, na Inglaterra. Acompanhada do Cacique Raoni e líderes indígenas, Anitta foi coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que homenageia o líder Kayapó e chama atenção para a importância da proteção da Amazônia.

A celebração contou com homenagens de personalidades internacionais das artes, do ativismo e da diplomacia. Os coanfitriões do Prêmio Cultural Liberatum incluem Anitta, o diretor de cinema Martin Scorsese, o ator Benedict Cumberbatch e a atriz Sharon Stone.

Nas redes sociais, Anitta afirmou que "a premiação foi uma forma de agradecer pela coragem" e "voz" de Raoni e "por manter viva a esperança de que ainda há tempo, se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam se importar."

VEJA MAIS

"Ontem eu tive a honra de encontrar com Rei Charles e o Cacique Raoni para uma conversa sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Em uma humanidade que agora sofre com as consequências das próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir a vida e o futuro. Agradecemos Vossa Majestade por ouvir esta importante mensagem", afirmou.

Indicado ao prêmio Nobel da Paz em 2019, Raoni ganhou notoriedade internacional no fim da década de 1980. Em 1987, o músico britânico Sting iniciou uma série de viagens pela Amazônia, onde conheceu o cacique, em 1989. A amizade com o líder da tribo dos caiapós levou Sting a se engajar na causa ecológica e na luta pela demarcação das terras indígenas no Xingu. A parceria levou à criação da Rainforest Foundation, entidade que atua na proteção da floresta e de seus povos tradicionais.