Após confirmação, fãs de Anitta aguardam ansiosos pelo show em Belém

Os fãs de Belém da cantora Anitta já podem comemorar. A artista confirmou que a capital paraense está na rota do projeto “Ensaios da Anitta” em 2026. O show será realizado no dia 10 de janeiro, no Mangueirão, e deve atrair grande público.

O “Ensaios da Anitta” é uma das turnês mais aguardadas do verão brasileiro. Criado como um pré-Carnaval, o espetáculo reúne os principais sucessos da cantora, convidados especiais e cenários que destacam a diversidade da cultura brasileira. Cada edição apresenta um tema diferente, com figurinos ousados e atmosfera festiva.

Expectativa para a apresentação em Belém

A estudante de Publicidade e Propaganda Bruna Fortes, que já acompanhou o projeto em São Luís, no Maranhão, afirmou ter grande expectativa para assistir ao show em sua cidade natal.

“A expectativa pra ver ela em Belém é enorme. Porque, desde o ano passado, ela afirmou que queria trazer esse show pra cá, mas por alguns problemas, não conseguiu. No show de São Luís, ela falou muito sobre Belém e sobre o povo paraense”, contou Bruna.

A confirmação reforça a relação da artista com o público do Norte e promete movimentar o calendário de eventos na capital paraense. A expectativa é de ingressos esgotados em poucos dias.

Turnê percorre várias capitais do Brasil

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por cidades como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza. O setlist inclui hits como “Envolver”, “Vai Malandra” e “Bang”, além de participações especiais.

Na edição de São Luís, uma das surpresas foi a presença da cantora paraense Viviane Batidão, que levou o ritmo conhecido como “Rock Doido” para o palco. A participação reforça a expectativa de que o estilo também esteja presente no show da "Girl From Rio" em Belém.

Experiência de show e estrutura diferenciada

Para Bruna, o espetáculo é mais do que um show musical.

“É uma experiência muito única. A estrutura do evento é diferente de tudo que já vivi. A energia é sempre muito alta e os convidados que ela chama são sempre muito bons. O público se diverte muito, aproveita cada minuto e ainda conta com ativações de marcas e lojas no espaço. Reviver isso em Belém será incrível”, disse.

Venda de ingressos para os Ensaios da Anitta

A venda dos ingressos será feita em duas etapas:

04/10 – Pré-venda exclusiva para clientes do cartão de crédito do Mercado Pago

06/10 – Abertura da venda oficial para o público em geral

(*Gustavo Vilhena, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)