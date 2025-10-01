Após confirmação, fãs de Anitta aguardam ansiosos pelo show em Belém
Apresentação será no estádio do Mangueirão no dia 10 de janeiro de 2026
Os fãs de Belém da cantora Anitta já podem comemorar. A artista confirmou que a capital paraense está na rota do projeto “Ensaios da Anitta” em 2026. O show será realizado no dia 10 de janeiro, no Mangueirão, e deve atrair grande público.
O “Ensaios da Anitta” é uma das turnês mais aguardadas do verão brasileiro. Criado como um pré-Carnaval, o espetáculo reúne os principais sucessos da cantora, convidados especiais e cenários que destacam a diversidade da cultura brasileira. Cada edição apresenta um tema diferente, com figurinos ousados e atmosfera festiva.
Expectativa para a apresentação em Belém
A estudante de Publicidade e Propaganda Bruna Fortes, que já acompanhou o projeto em São Luís, no Maranhão, afirmou ter grande expectativa para assistir ao show em sua cidade natal.
“A expectativa pra ver ela em Belém é enorme. Porque, desde o ano passado, ela afirmou que queria trazer esse show pra cá, mas por alguns problemas, não conseguiu. No show de São Luís, ela falou muito sobre Belém e sobre o povo paraense”, contou Bruna.
A confirmação reforça a relação da artista com o público do Norte e promete movimentar o calendário de eventos na capital paraense. A expectativa é de ingressos esgotados em poucos dias.
Turnê percorre várias capitais do Brasil
Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por cidades como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza. O setlist inclui hits como “Envolver”, “Vai Malandra” e “Bang”, além de participações especiais.
Na edição de São Luís, uma das surpresas foi a presença da cantora paraense Viviane Batidão, que levou o ritmo conhecido como “Rock Doido” para o palco. A participação reforça a expectativa de que o estilo também esteja presente no show da "Girl From Rio" em Belém.
Experiência de show e estrutura diferenciada
Para Bruna, o espetáculo é mais do que um show musical.
“É uma experiência muito única. A estrutura do evento é diferente de tudo que já vivi. A energia é sempre muito alta e os convidados que ela chama são sempre muito bons. O público se diverte muito, aproveita cada minuto e ainda conta com ativações de marcas e lojas no espaço. Reviver isso em Belém será incrível”, disse.
Venda de ingressos para os Ensaios da Anitta
A venda dos ingressos será feita em duas etapas:
- 04/10 – Pré-venda exclusiva para clientes do cartão de crédito do Mercado Pago
- 06/10 – Abertura da venda oficial para o público em geral
(*Gustavo Vilhena, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)
